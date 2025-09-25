FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund: DFB gibt es bekannt – endet eine bittere BVB-Serie?

Bayern-Verfolger Nummer eins: Dieser Titel schwebt vor FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund über dem BVB. Ob man damit zufrieden ist, steht auf einem anderen Blatt. Am Samstag (27. September, 15.30 Uhr) müssen die nächsten drei Punkte eingefahren werden – keine leichte Aufgabe gegen aktuell selbstbewusste Mainzer.

Trotz Unterzahl gewann die Mannschaft bei Sandro Wagners Augsburger vergangene Woche mit 4:1. Zusätzlich dürfte diese DFB-Entscheidung vor FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund die Laune aller schwarzgelben Anhänger etwas drücken: Tobias Reichel wird die Partie leiten. Doch warum ist gerade das für den BVB ein schlechtes Zeichen?

Reichel pfeift Mainz 05 – Borussia Dortmund

Viel Erfahrung haben die Dortmunder mit dem 40-Jährigen nicht, da dessen Kompetenzbereich alle drei Profiligen in Deutschland gleichermaßen umfasst. Unter Reichels Spielführung gewannen die Dortmunder zuletzt in der Saison 2020/2021 ein Bundesligaspiel.

Danach setzte es ein Unentschieden (2:2) gegen Heidenheim und eine Niederlage (1:2) gegen Union Berlin. Eine Negativbilanz, die auf das kommende Spiel FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund keinen Einfluss nehmen sollte. Dieser sollte vielmehr Reichels Erfahrung zugutekommen. Denn es gibt ein Jubiläum zu feiern.

Reichel mit Bundesliga-Erfahrung

Der DFB-Schiedsrichter wird bereits seine 50. Bundesligapartie leiten. Addiert man zusätzlich die Begegnungen in zweiter und dritter Liga, kommt Reichel auf insgesamt 181 Einsätze im deutschen Profifußball – genug Kompetenz für das Spiel am Samstag. Unter seiner Leitung mal wieder einen Sieg einzufahren, dafür sind die Borussen selbst verantwortlich.

Unterstützung bei der Partie FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund erhält Reichel durch die beiden Linienrichter Christian Bandurski und Marcel Unger. Als vierter Offizieller fungiert Patrick Schwengers. Johann Pfeifer und sein Assistent Arno Blos kümmern sich als VAR im Kölner Keller um das Spiel.