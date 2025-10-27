Jetzt darf es jeder wissen: DFB macht Entscheidung vor Frankfurt – BVB offiziell

Es geht Schlag auf Schlag dieser Tage bei Borussia Dortmund. Nach Bayern-Knaller, Champions League und Last-Minute-Sieg gegen Köln steht schon das nächste Highlight an. Am Dienstag (28. Oktober) heißt es schon in der zweiten Pokalrunde: Eintracht Frankfurt gegen den BVB.

Ein echtes Spitzenspiel so früh im Wettbewerb – da steht sowohl für Frankfurt als auch für den BVB einiges auf dem Spiel. Entsprechend schickt der DFB einen ganz erfahrenen Mann als Schiedsrichter nach Hessen.

Frankfurt – BVB: Schiedsrichter steht fest

Mit seinen 35 Jahren hat Sven Jablonski schon einiges gesehen. Der gebürtige Bremer pfeift bereits seit 2017 in der Bundesliga und ist daher auch den beiden Pokalkontrahenten natürlich ein Begriff. Und sowohl die Eintracht als auch die Borussia können durchaus auf erfolgreiche Spiele unter Jablonskis Leitung zurückblicken.

Auch interessant: Aufregung bei BVB-Nachwuchs! Trainer kündigt „Konsequenzen“ an

Während sich der BVB in 13 Spielen mit ihm als Schiedsrichter über sieben Siegen (und je drei Unentschieden und Niederlagen) freuen durfte, kommt Frankfurt auf fünf Siege sowie vier Niederlagen und gleich sieben Unentschieden. Klar ist vor der zweiten Pokal-Runde nur: Zumindest ein achtes Frankfurter Unentschieden wird es an diesem Abend nicht geben.

Ein Top-Team muss früh die Koffer packen

Gemeinsam wird Jablonski die Partie mit seinen beiden Linienrichtern Sascha Thielert und Eduard Beitinger leiten. Als vierter Offizieller ist an der Seitenlinie zudem Frank Willenborg im Einsatz. Er soll Niko Kovac und Dino Topmöller im Zaum halten.

Weitere Nachrichten findest du hier:

Denn klar ist: Bei Frankfurt – BVB wird es auf einer Seite Enttäuschung und Wut geben. Ein Zweitrunden-Aus ist eigentlich für keinen der beiden Champions-League-Teilnehmer hinnehmbar, doch die Auslosung wollte es so.

+++ Horror überschattet BVB – Köln! Hübers-Diagnose zieht Fans Boden unter den Füßen weg +++

Für den BVB wäre es bereits das zweite frühe Aus hintereinander! Auch in der vergangenen Saison war in Runde zwei Schluss, damals in der Verlängerung beim VfL Wolfsburg.