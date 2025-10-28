„Wer denkt sich so einen Scheißdreck aus?“ DFB-Regel treibt Fans bei Frankfurt – BVB zur Weißglut

Woche für Woche diskutiert Fußball-Deutschland über den Videobeweis – doch wenn er fehlt, droht auch wieder Ärger. Bei Frankfurt – BVB schäumten viele SGE-Fans über den fehlenden VAR. Denn der entschied womöglich das DFB-Pokalspiel zugunsten der Dortmunder.

In Führung liegend, kassierte Frankfurt gegen den BVB das 1:1 durch ein umstrittenes, wenn nicht gar irreguläres Tor. Doch weil es in der 2. Pokalrunde noch keinen Videobeweis gibt, hatte der Treffer trotz mutmaßlicher Abseitsstellung Bestand.

Frankfurt – BVB: Abseitstor zählt durch fehlenden VAR

Über Sinn und Unsinn des VAR lässt sich auch nach vielen Jahren herrlich diskutieren. Zumindest was die Bewertung von Hand- und Foulspielen betrifft. Bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen wie Abseits aber ist er immer wieder eine Bereicherung, wenn es um die Richtigstellung falscher Schiedsrichter-Entscheidungen geht. Die hätte Frankfurt gegen Dortmund nur zu gerne gesehen – doch eine besondere DFB-Regel machte das zunichte.

In den ersten beiden Runden des DFB-Pokals gibt es noch keinen Video-Schiedsrichter. Der wird erst ab dem Achtelfinale eingesetzt. Der Hintergrund: Auf vielen kleinen Amateurplätzen wäre es zu kompliziert und kostenintensiv, die komplexe Technik zu installieren. Bei einem Spiel wie Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund mutet es allerdings seltsam an, den VAR mit dieser Begründung wegzulassen.

„Sehr, sehr bitter…“

So aber ist die Regel – und sie wurde für die Hausherren zum Verhängnis. 1:0 führten die Hessen dank des Treffers von Ex-Borusse Ansgar Knauff (hier mehr dazu) zur Pause. Direkt nach dem Seitenwechsel aber schepperte es im Frankfurter Tor. Nach Vorarbeit von Julian Ryerson schob Julian Brandt aus kurzer Distanz ein. Allerdings: Im Vorlauf stand Maximilian Beier bei einem Brandt-Pass wohl im Abseits. Knapp – aber das ist bei diesen Entscheidungen eben irrelevant. Schiedsrichter Sven Jabklonski ließ das Tor zählen, ein VAR zur Korrektur gibt es nicht. Und das ließ viele Eintracht-Fans vor Wut schäumen.

„Glück für den BVB, dass es keinen VAR gibt, war für mich zuvor knapp Abseits.“

„Wer denkt sich so einen Scheißdreck aus?“

„Jetzt hab ich mir doch mal den VAR gewünscht.“

„VAR das ein tolles Tor!“

„Also mit VAR würde Frankfurt hier noch in Führung liegen. Sehr, sehr bitter…“

Hätte, wäre, wenn – das Tor zählte und markierte den Ausgleich in einer Partie, die Frankfurt bis dato gut im Griff hatte.