Frankfurt – BVB: Blitz-Ohrfeige! Es kommt, wie es kommen musste

Dienstagabend, Flutlicht, DFB-Pokal – da schlägt das Fußball-Herz gleich höher. Und bei der Paarung zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass es erst die 2. Runde ist. Doch die Los-Götter wollten ein frühes Top-Spiel.

Und die Begegnung brauchte nicht lange, um auf Betrieb zu kommen. Nach nur wenigen Minuten gab es bei Frankfurt – BVB das erste Tor zu bejubeln. Bei diesem konnten insbesondere die Dortmund-Fans nur mit dem Kopf schütteln.

Frankfurt – BVB: Startelf-Kniff wirkt sofort

Sowohl die Eintracht als auch die Borussia sind aktuell im Dauerbetrieb. Noch vor einer Woche spielten beide in der Champions League, dann Bundesliga, jetzt Pokal. Das veranlasste Dortmund-Trainer Niko Kovac gleich fünfmal in der Startelf zu rotieren. Sein Gegenüber Dino Topmöller tauschte zwei Starter aus, brachte unter anderem Mario Götze von Anfang an. Für den 33-Jährigen erst der zweite Startelfeinsatz überhaupt in dieser Saison.

Schon da fürchtete der ein oder andere BVB-Fan, was gleich auf dem Frankfurter Rasen passieren würde. Sie sollten richtig liegen. Denn nach nur sieben Minuten bekam Götze einen Kopfball von Daniel Svensson in die Füße serviert. Der ehemalige Dortmund-Star fackelte nicht lange und schickte den Ball in die Tiefe.

Dort war mit Ansgar Knauf ein weiterer Ex-Dortmunder gestartet, der den perfekten Pass aufnahm und zum frühen 1:0 für die Hausherren verwertete. Eine Blitz-Ohrfeige für die Borussia, ausgerechnet durch die beiden Ex-Stars.

Fans fassungslos

Entsprechend zeigten sich einige Anhänger in den sozialen Netzwerken fassungslos. „Götze auf Knauff. Klassiker“, konnte es einer nicht glauben. Ein anderer stellte ernüchtert fest: „Mario Götze ist eben immer noch ein genialer Spieler.“

Und noch jemand schrieb in Bezug auf den Torschützen: „Das Thema Knauff, sollte jemand vom BVB irgendwann klären. Warum der Junge nicht gut genug für uns war…“ So waren es Eintracht Frankfurt gegen den BVB vergönnt, wegen zweier Ex-Dortmunder früh zu jubeln.