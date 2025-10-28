Elfer-Drama bei Frankfurt – BVB! Für Guirassy sind es schlechte Neuigkeiten

Es ging bis zum bitteren Ende. Nicht 90 Minuten, nicht 120 Minuten – nein, 120 Minuten plus Elfmeterschießen bekamen die Fans beim Pokalfight zwischen Frankfurt und dem BVB serviert. Das glücklichere Händchen hatten am Ende die Dortmunder.

Selbst in Abwesenheit vom neuen Stamm-Elfmeterschützen Ramy Bensebaini vergaben die Profis in Schwarz-Gelb nicht einen Strafstoß. Für einen sind das schlechte Neuigkeiten. Denn Serhou Guirassy durfte letztlich nicht mal antreten.

Frankfurt – BVB: Elfer-Vorgeschichte in Dortmund

Warum das so pikant ist? Nun, die Dortmunder Saison hat bereits eine Elfmetervorgeschichte, in die insbesondere auch den Star-Stürmer verwickelt ist. Und das kam so: Vor einigen Wochen ernannte Trainer Niko Kovac Ramy Bensebaini zum Dortmunder Elfmeterschützen. Als die Borussia im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin einen Strafstoß zugesprochen bekam, wollte Guirassy dem aber nicht wirklich folgen.

Auch spannend: Frankfurt – BVB: Blitz-Ohrfeige! Es kommt, wie es kommen musste

Erst nach großen Diskussionen mit den Mitspielern und der Trainerbank ließ Guirassy damals von Bensebaini ab, woraufhin der Algerier sicher verwandelte. Auch jüngst in Kopenhagen wollte der Stürmer wieder den Vortritt vor Bensebaini haben (hier mehr dazu lesen). Doch wieder blieb Kovac‘ Entscheidung stehen, wieder traf der Verteidiger sicher.

Guirassy kommt nicht dran

Bei Frankfurt – BVB fehlte Bensebaini kurzfristig mit Rückenproblemen. Im Elfmeterschießen hätte sich für Guirassy also die ideale Möglichkeit ergeben, unter größtem Druck zu zeigen, dass er ein genauso sicherer Elfmeterschütze wie sein Kollege ist. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Als erster Schütze trat bei den Dortmunder Fabio Silva an, der sicher verwandelte. Es folgten Niklas Süle, Carney Chukwuemeka und Felix Nmecha. Das Ergebnis war das gleiche: Aller Versuche landeten souverän im Netz, weil auf Frankfurter Seite Ritsu Doan und Fares Chaibi vergaben, kam der fünfte Schütze nicht mehr dran. Das wäre auf Seiten der Dortmunder mit hoher Wahrscheinlichkeit Guirassy gewesen.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Doch so konnte er sich in Bensebainis Abwesenheit nicht beweisen. Mehr noch: Die sicheren Versuche seiner Kollegen bei Frankfurt – BVB zeigen, dass die Dortmunder in Sachen Strafstoß nicht mal zwingend auf den Guineer angewiesen sind, selbst wenn Bensebaini fehlt.