Kovac-Knall im Pokal-Kracher! BVB-Trainer verteilt Nackenschlag bei Dortmund – Frankfurt

Er hatte es angedeutet – nun zieht es Niko Kovac knallhart durch. Beim Pokal-Kracher schauten die BVB-Fans staunend auf die Aufstellung ihres Teams für Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund. Denn: Der größte Name fehlt!

Serhou Guirassy muss bei Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund auf die Bank. Topfit und trotzdem nicht in der Startelf, das gab es für ihn in Schwarzgelb wohl noch nie. Der Grund ist heikel: Den Stürmer plagt eine kleine Torkrise. Nun gibt es eine Schaffenspause, die ihm gar nicht passen dürfte.

Kovac-Hammer bei Dortmund – Frankfurt

Zum Saisonstart nannte Kovac seinen Star-Stürmer noch „unsere Lebensversicherung“. Doch seit einigen Wochen plagen den Guineaer Ladehemmungen. In Köln ging er zum vierten Mal in Folge ohne Tor vom Platz, verballerte eine Mega-Chance. Nun gibt es einen Nackenschlag vom Trainer. Beim wichtigen Pokal-Hit in Frankfurt muss Guirassy auf die Bank.

BVB-Starelf in Frankfurt: Kobel – Anselmino, Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson, Adeyemi, Brandt – Beier

Bank: Meyer, Süle, Couto, Chukwuemeka, Groß, Nmecha, Özcan, Fabio Silva, Guirassy

Eine „schöpferische Pause“ nannte Kovac das am Tag zuvor, als er bereits leise darüber nachdachte, den 29-Jährigen in nächster Zeit mal auf die Bank zu setzen (hier mehr dazu). Wie sein Trainer es nennt, dürfte Guirassy allerdings ziemlich egal sein. Er ist schon stinkig, wenn er eine Minute vor Schluss ausgewechselt wird. Ein Bankplatz zu Spielbeginn? Für ihn eigentlich gar keine Option.

Nun aber muss er das murrend hinnehmen. Für ihn startet Maximilian Beier, der gegen den „FC“ den Last-Minute-Siegtreffer markierte. Unter Garantie keine Wachablösung im Dortmunder Sturm. Kovac stellte sich noch am Vortag demonstrativ vor seinen Stürmer: „Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Er initiiert alles da vorne, mit und gegen den Ball und ich stärke ihm den Rücken.“

Aber ein weiteres Warnsignal in der kleinen Torkrise von Serhou Guirassy.