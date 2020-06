Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund im Live-Ticker: TOR! Wahnsinn! Irre! Haaland in der letzten Sekunde!

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Am 31. Spieltag reist Dortmund nach Düsseldorf um seinen direkten Champions-League-Platz gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.

Im Hinspiel wurde Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund mit 0:5 abgefertigt. Kann der BVB diese Gala wiederholen?

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Erfahre hier alles zur Partie Fotuna Düsseldorf – Borussia Dortmund. In unserem Live-Ticker wirst du bis zum Spiel mit allen Informationen versorgt.

--------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Haaland (90.+5)

-------------------

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 13. Juni 2020, 15.30 Uhr

Stadion: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

-----------------

-------------------

Aufstellungen:

Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann, Suttner (77. Skrzybski) - Sobottka - V. Berisha, Stöger, Thommy - Karaman

Bank: Rensing, Morales, Kownacki, Ofori, Zanka, Skrzybski, Hennings, Bormuth, Zimmer

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Witsel (61. Haaland), Guerreiro - Sancho, Hazard (77. Reyna), Brandt

Bank: Hitz, Schulz, Haaland, Balerdi, Morey, Schmelzer, Pherai, Reyna, Raschl

-------------------

Schluss! In der allerletzten Sekunde rettet Haaland die Borussia. Düsseldorf wird für einen aufopferungsvollen Kampf nicht belohnt, dabei hatte Skrzybski mit seinen beiden Pfosten-Treffern sogar den Sieg auf dem Fuß. So siegt der Favorit.

90.+5: TOOOOOOOOOR für den BVB!

Das. Gibt. Es. Nicht. Haaland, natürlich Haaland mit dem goldenen Tor. Akanji haut die letzte Flanke vor Abpfiff in den Strafraum, Haaland steht plötzlich blank und köpft ins kurze Eck. Die Fortunen sacken in sich zusammen, der BVB feiert.

90.+3: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es insgesamt, der BVB zieht noch einmal an. Gibt es den Lucky Punch?

90.: WIEDER PFOSTEN, wieder Skrzybski. Der Fortuna-Joker zieht den Sprint an, läuft Piszczek davon und zieht volle Wucht ab. Die Kugel klatscht an den Außenpfosten.

88.: Dortmund bringt nach vorne nichts mehr zustande, ist dafür bei Ballverlusten konter-anfällig. Die Fortuna scheint hier den goldenen Tor gerade näher.

84.: Die Schlussphase läuft, der BVB wirkt seit der Handspiel-Entscheidung fast schon gelähmt. Punktet Düsseldorf nach der Hinspiel-Packung heute gegen Schwarzgelb?

82.: Pfosten! Skrzybski tankt sich durch eine unorganisierte BVB-Hintermanschaft und trifft hart und flach aus 20 Metern das Aluminium. Das wäre es fast gewesen.

77.: Rösler bringt Düsseldorfs Schalke-Leihgabe Skrzybski. Suttner muss weichen. Auf Dortmunder Seite ersetzt Reyna Hazard.

71.: Beim BVB sind sie bedient. Verständlich, denn es ist beileibe nicht die erste äußerst ärgerliche Hand-Entscheidung in den letzten Wochen, die gegen den BVB getroffen wird.

69.: Es wird noch verrückter. Weil der Ball nach Haalands geblockten Abschluss vom gegnerischen Fuß an Guerreiros Schulter springt, nimmt Schiedsrichter Stegemann nach VAR-Studium allen Ernstes da Tor wegen Handspiels zurück.

64.: TOOOOOOR für den BVB! Irre! Düsseldorfs Sobottka zwingt Bürki zu einer Super-Parade, im direkten Gegenzug geht der Ball von Guerreiro über Haaland zu Guerreiro, der wuchtig zur Führung trifft.

61.: Da kommt er: Haaland betritt den Platz, dafür muss Axel Witsel weichen. Eine klare offensive Ansage von Favre.

60.: Hazard verdaddelt beim nächsten aussichtsreichen Angriff den Ball, sieht dann noch Gelb wegen Ballwegschlagens. Jetzt reicht es Favre: Er ruft Haaland ran.

56.: Mit der Hacke leitet Witsel einen BVB-Angriff ein, das gefürchtete Offensivtrio läuft 3:3 auf des Gegners Tor zu. Doch dann spielt Sancho die Kugel ohne jede Not in einen gegnerischen Fuß.

50.: Die erste Halb-Chance der zweiten Hälfte gehört Düsseldorf. Erik Thommy wuselt sich geschickt und mit etwas Glück durch die BVB-Abwehr, kriegt am Ende aber keinen Druck in seinen Abschluss und produziert nur eine leichte Beute für Bürki.

46. Minute: Weiter gehts, jetzt gerne etwas flotter. Haaland macht sich schon seit dem ersten Durchgang warm – vielleicht auch als Warnung.

Pause! Torlos geht es in die Kabinen. Dortmund ist klar spielbestimmend, hat die wenigen Großchancen aber nicht genutzt, die sich geboten hatten. Düsseldorf verteidigt leidenschaftlich und hat sich dieses Pausen-Remis so vielleicht sogar verdient.

42.: Nach einer Drangphase hat die BVB-Torgefahr wieder nachgelassen, vor allem, weil die Düsseldorfer nun wieder besser organisiert verteidigen.

39.: Die Tore lassen noch auf sich warten, in den Parallelspielen fallen sie. Die Zwischenstände:

Paderborn - Bremen 0:3

Wolfsburg - Freiburg 2:0

Hertha - Frankfurt 1:0

Köln - Union 0:0

33.: In der ersten halben Stunde ist der BVB erwartungsgemäß tonangebend. Die Fortuna verteidigt mit Leidenschaft, ließ dennoch einige gute Möglichkeiten zu. Die konnte der Gast jedoch nicht nutzen.

29.: Sancho, Guerreiro und Brandt spielen die Fortuna im Strafraum schwindelig, im Fallen kann Brandt aber nicht mehr zielgenau abschließen. Kastenmeier begräbt den Ball unter sich.

24.: Fast schon zufällig kommt Brandt in vollem Lauf an den Ball, dringt in den Strafraum ein. Doch mit einer gewagten wie gelungenen Grätsche hindert Hoffmann ihn am Abschluss.

22.: Mit einem Sturm der Entrüstung reagiert die Fortuna-Bank auf gefühlt jeden Körperkontakt auf dem Platz. Ein wenig überzogen.

17.: Der BVB vergibt einen HUNDERTprozenter. Hummels klärt per Kopf aus dem eigenen Strafraum, dann geht der D-Zug ab. Hazard überläuft seinen Gegenspieler, mit einem Chip bedient Sancho Hakimi, der alle Zeit und allen Platz hat, sich allein vor Kastenmeier die Ecke auszusuchen oder gar auf den ebenso freien Sancho zurückzulegen. Doch er schließt flach mitten auf den F95-Keeper ab. Das MUSS das 1:0 sein.

15.: Die Fortuna lässt sich jetzt doch ziemlich tief reindrängen, steht bei Dortmunds Kombinationsspiel teils im Strafraum. Das kann so nicht lange gut gehen.

11.: Nächster BVB-Angriff, nächste Sancho-Einlage: Diesmal zaubert der Engländer den Ball auf der Grundlinie per Hacke in den Strafraum zu Brandt. Doch der DFB-Star vertendelt die Kugel.

9.: Sancho lässt zum ersten Mal sein Können aufblitzen, tanzt auf der rechten Außenbahn Gießelmann aus, Suttner muss zur Ecke klären, bevor es richtig gefährlich wird. Die bringt allerdings nichts ein.

4.: Düsseldorf steht mit seiner Fünferkette erwartet tief und hat keine Lust, das Spiel unnötig schnell werden zu lassen. Aber: Die Fortuna lässt den BVB keine Angriffswellen rollen. Die Offensive presst bereits in der gegnerischen Hälfte.

1. Minute: Auf gehts! Der BVB stößt trotz Auswärtsspiels im Heim-Gelb an.

15.26 Uhr: Götze steht nicht im Kader, weil er durch den Krankenhausaufenthalt bei der Geburt seines Sohnes Rome zwei negative Corona-Tests hätte vorlegen müssen. Warum man das innerhalb einer Woche nichthinbekommen hat, wird nicht erwähnt.

15.15 Uhr: In einer Viertelstunde ist Anpfiff. Derweil hat der BVB eine Schock-Meldung bekanntgegeben. Delaney hat eine Muskelverletzung erlitten und droht für den Rest der Saison auszufallen.

ℹ️ Thomas #Delaney fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus. Wir hoffen, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann.



Mario #Götze war im Krankenhaus bei der Geburt seines Kindes. Er wird zwei Testungen benötigen, bevor er wieder zum Kader stößt. — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2020

14.42 Uhr: Favre bleibt seiner Linie treu: Erling Haaland ist zwar wieder an Bord, doch der Schweizer Coach verzichtet so oft es geht darauf, angeschlagene oder nicht gänzlich fitte Spieler einzusetzen. So sitzt Haaland zunächst auf der Bank, Hazard übernimmt erneut in der Spitze.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann, Suttner - Sobottka - V. Berisha, Stöger, Thommy - Karaman

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Hazard, Brandt

13.02 Uhr: Das 5:0 aus dem Hinspiel ist den BVB-Fans noch präsent – sicherlich aber auch die 1:2-Niederlage vom Dezember 2018. Die erste Pleite nach zuvor 15 Liga-Spielen ohne Niederlage gilt für viele als Anfang der Misere, die Dortmund seinen 9-Punkte-Vorsprung auf die Bayern und damit die Meisterschaft kostete.

11.38 Uhr: Der DFB hat nun auch die Schiedsrichter-Ansetzung bekannt gegeben. Sascha Stegemann pfeift das NRW-Duell heute. Unter seiner Leitung gewann der BVB in dieser Saison schon einmal in Düsseldorf – in der ersten Pokalrunde gegen den KFC Uerdingen. Außerdem zweimal gegen Borussia Mönchengladbach (1:0, 2:1). Die Fortuna macht in dieser Spielzeit erstmals Bekanntschaft mit dem Referee aus Niederkassel.

Samstag, 9.51 Uhr: Matchday! Wird der FC Bayern heute schon zum Meister gekürt? Nur Borussia Dortmund kann das verhindern. Verliert der BVB in Düsseldorf und München schlägt Mönchengladbach, ist die Entscheidung gefallen.

16.01 Uhr: Beim BVB ist die tabellarische Situation dagegen etwas entspannter. Die Schwarzgelben haben vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Leipzig. Sogar einen Patzer könnten sich die Borussen noch erlauben.

14.44 Uhr: Die Gastgeber aus Düsseldorf befinden sich dagegen in akuter Abstiegsgefahr. Mit 28 Punkten liegt die Fortuna auf Rang 16. Sowohl zum rettenden Ufer als auch zum direkten Abstiegsplatz sind es drei Zähler. Das Team von Trainer Uwe Rösler wird bis zum Ende kämpfen müssen.

13.24 Uhr: Das Hinspiel gewannen die Borussen phänomenal mit 5:0. Damals trafen sowohl Reus als auch Jadon Sancho doppelt. Thorgan Hazard steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Die Highlights zu der BVB-Gala kannst du hier noch einmal nachlesen >>>

11.56 Uhr: Personell gibt es gute Neuigkeiten für Borussia Dortmund. Mats Hummels hat seine Gelbsperre abgesessen und darf wieder ran. Ebenso kehrt der zuletzt verletzte Torjäger Erlin Haaland zurück in den Kader. Auch Marco Reus trainiert wieder. Für den Kapitän kommt ein Einsatz aber noch zu früh. Hier erfährst du mehr dazu >>

11.33 Uhr: Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin. Emre Can erzielte das goldene Tor.

------------------

-------------------

10.12 Uhr: Die Meisterschaft ist in Dortmund seit der Niederlage gegen die Bayern abgehakt. Es geht um die direkte Champions-League-Quali. Und da machen die Dortmunder einen souveränen EIndruck. Bis auf des Spitzenspiel gegen den Rekordmeister konnten alle anderen Spiele seit dem Re-Start gewonnen werden.

Freitag, 12. Juni, 9 Uhr: Ein herzliches Willkommen zum Live-Ticker der Partie Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund. Wie wird sich der BVB auf der Zielgeraden der Saison schlagen? Kann Platz zwei verteidigt werden? Alle Informationen rund um das Gastspiel in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt erfährst du hier.