Erling Haaland fliegt zur Formel 1 – so teuer ist sein irres Monaco-Outfit

Für Erling Haaland geht es jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Am Samstag schoss er den BVB noch zum Sieg, am Sonntag ist er schon zu Gast bei der Formel 1 in Monaco.

Auf seinen Accounts in den Sozialen Netzwerken teilte Erling Haaland ein Bild aus dem Flieger. Die Fans haben aber nur Augen für sein Outfit und das ist richtig teuer!

Erling Haaland: So teuer ist sein Monaco-Outfit!

Es ist das Rennen der Reichen und Schönen: Wenn die Formel 1 in Monaco gastiert, kommt es immer zu einem riesigen Promi-Auflauf. Einen Platz unter den Zuschauern hat sich offenbar auch Erling Haaland gesichert.

Erling Haaland lässt Fans mit diesem Outfit staunen. Foto: imago images/Kirchner-Media

Auf Twitter und Instagram teilte er ein Foto aus seinem Privatjet und schrieb dazu: „Auf dem Weg nach Monaco“ und setzt darunter den Hashtag #MonacoGP.

---------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 20 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

---------------

Etwas verwundert waren die Fans über den Zeitpunkt, denn er postete das Bild erst wenige Minuten vor dem Rennstart. „Das Rennen beginnt gleich“, kommentieren einige Fans. Doch Erling Haaland wird das Foto wohl schon früher aufgenommen haben.

---------------

---------------

Ein Detail fällt den Fans aber sofort ins Auge: das Outfit von Erling Haaland. Der BVB-Star trägt einen ziemlich ausgefallenen Jogginganzug. Er ist Rot und weiß gestreift von Dolce und Gabanna. Der Zweiteiler kostet schlappe 1.240 Euro. Dazu gibt es rot-weiße Sneaker – auch von Dolce & Gabanna (Kostenpunkt: 795 Euro). Achja, und der Privatjet wird sicher auch nicht günstig gewesen sein.

Damit ist er in Monaco aber wohl nicht alleine: Teure Outfits gehören dort zum Standard.

Neben Erling Haaland ist auch Max Kruse in Monaco zu Gast. „Heute war es ein bisschen stressig, wir fliegen nämlich nach Monaco und versuchen um 15 Uhr da zu sein, sodass ich mein erstes Formel 1-Rennen in meinem Leben sehen darf“, teilte er bei Instagram mit. (fs)