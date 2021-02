Sevilla – Borussia Dortmund: Endlich gute BVB-Nachrichten – doch DAS macht vielen Fans jetzt Angst

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund: Der BVB trifft auf einen formstarken Gegner – und dürfte in seiner aktuellen Verfassung eher als Außenseiter gelten.

Sevilla. Sorgenvolles Champions-League-Debüt als Cheftrainer: Am Mittwochabend empfängt der FC Sevilla Borussia Dortmund – und für BVB-Coach Edin Terzic stapeln sich die Probleme.

Defensiv anfällig, offensiv schwankend, dazu anhaltende Diskussionen um mangelnde Mentalität im Kader. Vor dem Auftritt in Sevilla hat Borussia Dortmund schwer mit sich zu kämpfen.

FC Sevilla – Borussia Dortmund: Hier alle Infos zum Spiel

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen, auch im Pokal viel Krampf – und ausgerechnet jetzt steht das Königsklassen-Hinspiel gegen formstarke Andalusier an. Neun Spiele in Folge hat Sevilla gewonnen, strotzt vor Selbstbewusstsein. Gegen den schwächelnden BVB ist der FC Sevilla aufgrund der Formstärke derzeit der Favorit.

Kann sich Borussia Dortmund in Spanien rehabilitieren oder sorgt eine Hinspiel-Pleite im Achtelfinale der Champions League für den nächsten BVB-Frust? Du erfährst es hier, im Live-Ticker auf DERWESTEN.de.

FC Sevilla – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Mögliche Aufstellungen:

Sevilla: Bono - Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri

Dortmund: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland

18.29 Uhr: Sevilla ist derzeit extrem formstark, hat zudem mit Youssef En-Nesyri einen Serien-Goalgetter in der Spitze. Nach sieben Toren in den ersten fünf Spielen nach Jahreswechsel ließ es der Marokkaner zuletzt aber etwas ruhiger angehen, ließ in den letzten drei Partien nur noch einen weiteren Treffer folgen. Dennoch: Die Wucht, Lust und Stärke, die Sevilla und auch En-Nesyri derzeit ausstrahlen, dürften vielen BVB-Fans Angst einjagen.

17.55 Uhr: So wird Marwin Hitz eine weitere Möglichkeit kriegen, sich im BVB-Tor auszuzeichnen. Zuletzt sah der Ersatz von Roman Bürki mehrfach nicht gut aus – die Torwart-Diskussion in Dortmund geht weiter.

16.43 Uhr: Endlich mal wieder gute Nachrichten von der Personalfront: Bei Borussia Dortmund ist Thomas Meunier pünktlich fit geworden und mit der Mannschaft nach Spanien geflogen. Und auch Roman Bürki, Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou haben im Training gute Fortschritte erzielt, trainierenm bereits wieder mit der Manschaft. Für sie kommt die Partie dennoch zu früh – natürlich ebenso für den langzeitverletzten Axel Witsel. Und auch Thomas Delaney fehlt. Der Däne ist vom BVB für die Partie freigestellt worden, weil er jeden Augenblick Papa werden kann.

Dienstag, 15.40 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum BVB-Spiel beim FC Sevilla. Morgen steigt das KO-Spiel in der Champions-League, bis dahin gibt es hier alles Wissenswerte zum Achtelfinal-Hinspiel.