FC Sevilla – Borussia Dortmund: Große Verwirrung um BVB-Aufstellung

Beim FC Sevilla spielt Borussia Dortmund in ungewohnter Formation.

Sevilla. Sorgenvolles Champions-League-Debüt als Cheftrainer: Am Mittwochabend empfängt der FC Sevilla Borussia Dortmund – und für BVB-Coach Edin Terzic stapeln sich die Probleme.

Defensiv anfällig, offensiv schwankend, dazu anhaltende Diskussionen um mangelnde Mentalität im Kader. Vor dem Auftritt in Sevilla hat Borussia Dortmund schwer mit sich zu kämpfen.

FC Sevilla – Borussia Dortmund: Hier alle Infos zum Spiel

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen, auch im Pokal viel Krampf – und ausgerechnet jetzt steht das Königsklassen-Hinspiel gegen formstarke Andalusier an. Neun Spiele in Folge hat Sevilla gewonnen, strotzt vor Selbstbewusstsein. Gegen den schwächelnden BVB ist der FC Sevilla aufgrund der Formstärke derzeit der Favorit.

Kann sich Borussia Dortmund in Spanien rehabilitieren oder sorgt eine Hinspiel-Pleite im Achtelfinale der Champions League für den nächsten BVB-Frust? Du erfährst es hier, im Live-Ticker auf DERWESTEN.de.

FC Sevilla – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

Sevilla: Bono - Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri

Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland

1. Minute: Rein gehts in die Partie. Haaland stößt für den BVB an, der in diesem schönen Stadion vor leerer Kulisse beim FC Sevilla die Wende einläuten muss.

20.25 Uhr: Die Startelf des BVB steht fest. Was für eine Formation daraus entsteht, ist jedoch noch ziemlich unklar. Stellt Terzic auf 4-3-3 um? Oder wird Can gar mit in die Abwehr gezogen und gegen den Ball sehen wir eine Fünferkette? Der BVB-Coach sagt cool: „Das wird man sehen. Wir wollen nicht zu viel verraten, der Gegner soll auch noch ein bisschen nachdenken.“

19.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So geht Schwarzgelb ins heutige Spiel:

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland

Bank: Unbehaun, Drljaca – Brandt, Knauff, Tigges, Moukoko, Schulz, Passlack, Reyna, Reinier, Meunier

So startet Sevilla: Bono - Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri

17.30 Uhr: Für die Spanier ist es dagegen das erste Mal seit 2018, dass sie wieder in der KO-Phase dabei sind. Damals schieden sie erst im Viertelfinale gegen den FC Bayern München aus.

16.11 Uhr: Im letzten Jahr war für den BVB auch schon in der Runde der letzten 16 Feierabend. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Paris St. Germian, verlor man anschließend 0:2.

15.36 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic: „Wenn man die aktuelle Form vergleicht, ist Sevilla im Vorteil. Aber es ist ein K.o.-Spiel, es ist ein anderer Wettbewerb; es steht viel auf dem Spiel an diesen beiden Abenden. Wenn wir es schaffen, unsere Leistung stabil über diese 180 Minuten und vielleicht sogar noch mehr auf den Platz zu bekommen, sehe ich eine gute Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Das ist unser klares Ziel. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern diesen Wettbewerb nutzen, um den nächsten Schritt zu gehen und wieder erfolgreich sein.“

10.22 Uhr: Am Dienstagabend haben die ersten Partien des Achtelfinale des Champions League bereits stattgefunden. Der FC Liverpool schlägt RB Leipzig in Budapest mit 2:0, Paris Saint-Germain gewinnt in Barcelona mit 4:1.

07.25 Uhr: Matchday! Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Heute um 21 Uhr beginnt die Partie.

22.35 Uhr: Sevilla muss gegen den BVB auf Marcos Acuna und Lucas Ocampos verzichten. Die beiden verletzten Leistungsträger hinterlassen ein Loch auf der linken Seite, dass Trainer Julen Lopetegui stopfen muss.

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund: Der BVB trifft auf einen formstarken Gegner – und dürfte in seiner aktuellen Verfassung eher als Außenseiter gelten. Foto: imago images/Kirchner-Media

20.40 Uhr: Geleitet wird die Partie vom Niederländer Danny Makkelie. Auch sein Gespann ist Oranje – die Assistenten sind Hessel Steegstra und Mario Diks, Vierter Offizieller Allard Lindhout und der VAR heißt Kevin Blom.

18.29 Uhr: Sevilla ist derzeit extrem formstark, hat zudem mit Youssef En-Nesyri einen Serien-Goalgetter in der Spitze. Nach sieben Toren in den ersten fünf Spielen nach Jahreswechsel ließ es der Marokkaner zuletzt aber etwas ruhiger angehen, ließ in den letzten drei Partien nur noch einen weiteren Treffer folgen. Dennoch: Die Wucht, Lust und Stärke, die Sevilla und auch En-Nesyri derzeit ausstrahlen, dürften vielen BVB-Fans Angst einjagen.

17.55 Uhr: So wird Marwin Hitz eine weitere Möglichkeit kriegen, sich im BVB-Tor auszuzeichnen. Zuletzt sah der Ersatz von Roman Bürki mehrfach nicht gut aus – die Torwart-Diskussion in Dortmund geht weiter.

16.43 Uhr: Endlich mal wieder gute Nachrichten von der Personalfront: Bei Borussia Dortmund ist Thomas Meunier pünktlich fit geworden und mit der Mannschaft nach Spanien geflogen. Und auch Roman Bürki, Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou haben im Training gute Fortschritte erzielt, trainierenm bereits wieder mit der Manschaft. Für sie kommt die Partie dennoch zu früh – natürlich ebenso für den langzeitverletzten Axel Witsel. Und auch Thomas Delaney fehlt. Der Däne ist vom BVB für die Partie freigestellt worden, weil er jeden Augenblick Papa werden kann.

Dienstag, 15.40 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum BVB-Spiel beim FC Sevilla. Morgen steigt das KO-Spiel in der Champions-League, bis dahin gibt es hier alles Wissenswerte zum Achtelfinal-Hinspiel.