FC Schalke 04-Fahne bei BVB-Spiel im Camp Nou aufgetaucht! Das steckte hinter der irren Fan-Aktion - „Alle haben gedacht...“

Barcelona. Was kann es Schöneres geben in der Ruhrpott-Rivalität zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, als den angeschlagenen Rivalen noch ein wenig zu necken?

Denn ein Foto aus dem Camp Nou wird gerade bei den Fans von Schalke 04 gefeiert. Patricia und Marco, beide leidenschaftliche Fans des FC Schalke 04, besuchten am Mittwoch ausgerechnet das Spiel zwischen FC Barcelona und Borussia Dortmund.

FC Schalke 04: Fans hissen königsblaue Fahne im Camp Nou

Mit im Gepäck: eine Schalke-Fahne. Die rollten die beiden Schalke-Fans aus Marl, die aber seit Jahren auf Mallorca leben, dann auch im Nou Camp aus. „Es war mehr ein Gag gewesen", erzählt Schalke-Fan Marco. Ein befreundetes Ehepaar von der Insel, das dem BVB die Daumen drückt, hatte die beiden Marler gefragt, ob sie nicht mit nach Barcelona fliegen wollten. Gesagt, getan.

Gemeinsam mit BVB-Fan Bianca war Schalke-Fan Patricia (li.) im Stadion. Foto: privat

„Alle haben gesagt, dass ich mich nicht traue, eine Schalke-Fahne mit ins Stadion zu nehmen“, lacht Marco im Gespräch mit DER WESTEN. Da war die Motivation natürlich geweckt. Gemeinsam mit dem befreundeten Dortmunder Pärchen saßen die beiden Schalke-Anhänger dann auch direkt am Spielfeldrand in der über 90.000 Zuschauer fassenden Arena. Und die Schalke-Fahne hing ganz selbstverständlich am Geländer direkt davor.

„Das Beste war: Als ich die Fahne aufgehängt habe, hat eine Kiss-Kamera auf mich gehalten. Das wurde im Stadion gezeigt und alle haben 'Raul' geschrien", erzählt Marco. Die spanische Legende spielte für den FC Schalke 04 und Barca-Rivalen Real Madrid.

Direkt am Spielfeldrand saßen Marco und Patricia - davor die S04-Fahne. Foto: privat

Fahne im Fernsehen zu sehen

Während des Spiels wurde die Schalke-Fahne dann von den TV-Kamera mehrfach eingefangen. „Seitdem steht mein Telefon nicht mehr still“, lacht Marco.

Auch im Stadion entpuppte sich die Fahne als beliebtes Fotomotiv. „Viele Menschen aus der ganzen Welt, aus Israel, Palästina oder Schweden, kamen um ein Foto zu machen“, erzählt der S04-Anhänger, der vor dem Spiel einen BVB-Fan in seinem Haus in Mallorca beherbergt hatte.

Patricia aus Marl hießte im Camp Nou die Schalke-Fahne. Foto: privat

„Es war einfach eine coole Aktion“, blickt Marco zurück. In der nächsten Saison darf es nach Marco und Patricias Geschmack dann gerne wieder ins Camp Nou gehen - dann aber mit dem FC Schalke auf dem Rasen.