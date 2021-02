FC Schalke 04 – Borussia Dortmund: Schicksalsderby im Pott! Darum ist das Duell für beide Teams wegweisend

Es ist Derbyzeit! Beim heißen Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht für beide Teams einiges auf dem Spiel.

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund: Die Königsblauen stecken wohl so tief wie nie zuvor bei einem Derby in der sportlichen Krise. Doch auch der BVB kämpfte zuletzt mit Rückschlägen und muss jetzt beweisen, dass das Formtief Geschichte ist. Ein spannungsgeladenes Revierderby steht an!

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund: Wegweiser-Derby für beide Revierklubs

Wir berichten im Live-Ticker über das Revierderby. Hier bekommst du alle Infos, die du zu dem größten Derby Deutschlands brauchst!

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 20.02.2021, 18.30 Uhr

Ort: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

--------------------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe

Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Hazard, Sancho - Haaland

--------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: -

--------------------

12.34 Uhr: Die Ausgangslage ist auf beiden Seiten angespannt. Schalke braucht im Abstiegskampf jeden einzelnen Punkt und hofft, durch einen starken Derby-Auftritt neue Kräfte freisetzen zu können. Der BVB steckt in der Liga ebenfalls in einer Krise und muss sich steigern, um nicht den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Zwei, die ein Derby entscheiden können: Dortmunds Jadon Sancho (l.) und Schalkes Nabil Bentaleb. Foto: picture alliance/dpa/firo Sportphoto

--------------------

Top-News vor dem Revierderby:

--------------------

11.31 Uhr: Für Schalke-Coach Christian Gross ist es nicht das erste Duell mit Borussia Dortmund. Als Stuttgart-Trainer gewann er im Jahr 2010 ein Heimspiel gegen den BVB mit 4:1. In der darauffolgenden Saison setzte es allerdings eine 1:3-Niederlage. BVB-Trainer Edin Terzic ist hingegen nicht vorbelastet: Für ihn es das erste Derby als Cheftrainer.

--------------------

Die wichtigsten Fakten zum Derby:

Aktuelle Form: S04 seit sieben Spielen sieglos, BVB in der Liga zwei Spiele ohne Sieg

S04 seit sieben Spielen sieglos, BVB in der Liga zwei Spiele ohne Sieg Jüngste Bilanz: BVB gewann die letzten beiden Begegnungen, Schalke zuletzt im April 2019

BVB gewann die letzten beiden Begegnungen, Schalke zuletzt im April 2019 Gesamt-Bilanz: 121 Spiele (42 Siege für BVB, 41 für S04, 38 Remis)

121 Spiele (42 Siege für BVB, 41 für S04, 38 Remis) Top-Torjäger des Duells: Lothar Emmerich (11 Tore, BVB von 1960 bis 1969)

des Duells: Lothar Emmerich (11 Tore, BVB von 1960 bis 1969) Tabellenplätze: BVB ist Sechster, Schalke Letzter

--------------------

10.20 Uhr: Das Revierderby steigt am Samstag zu einer ungewöhnlichen Zeit – um 18.30 Uhr. Bislang fand das Duell meistens um 15.30 Uhr statt, um den Fans eine sichere An- und Abreise gewährleisten zu können. Ohne Zuschauer findet es diesmal am für Topspiele reservierten Samstagabend statt.

Freitag, 19. Februar, 9.04 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Derby-Liveticker. Bei uns bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos rund um das heißeste Derby des Jahres zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.