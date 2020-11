Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Favre muss Erfolgsteam umbauen

Brügge. Am dritten Spieltag der Gruppe F heißt es am Mittwoch in der Champions League Brügge - Borussia Dortmund.

Nach dem Sieg über Zenit St. Petersburg kann das Team von Trainer Lucien Favre im Spiel Brügge - Borussia Dortmund in der Tabelle an den Belgiern vorbeiziehen.

Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB ohne Hummels

Kann Borussia Dortmund in Brügge ohne Abwehrchef Mats Hummels gewinnen und sich so eine ordentliche Ausgangsposition für das Achtelfinale herausspielen?

Alle wichtigen Infos zur Partie Brügge - Borussia Dortmund bekommst du hier in unserem Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------

Brügge – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

---------------

Mögliche Aufstellungen:

Brügge: Mignolet – Clinton Mata, Mechele, Deli – Diatta, Vormer, Rits, Sobol – Vanaken – De Ketelaere, Dennis

Dortmund: Bürki – Piszczek, Akanji, Delaney – Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro – Sancho, Haaland, Reyna

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4. November 2020, 21 Uhr

Ort: Jan Breydelstadion (Brügge)

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

---------------

18.53 Uhr: In der Königsklasse machen sich weiterhin Corona-Sorgen breit. Auch Lucien Favre zeigt sich besorgt. Der sonst so zurückhaltende BVB-Trainer schlägt vor der Partie Alarm >>>

17.16 Uhr: Ebenfalls ungewiss ist der Einsatz von Erling Haaland. Der Stürmer reist zwar mit nach Belgien, ob er spielen kann, entscheidet sich allerdings erst kurzfristig.

16.42 Uhr: Lucien Favre muss gegen den FC Brügge auf seinen Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger, der mit seinen beiden Treffern am Samstag quasi im Alleingang die Partie gegen Arminia Bielefeld entschieden hatte, laboriert an einer Oberschenkelblesur. Vor welches gewaltige Problem das BVB-Trainer Lucien Favre stellt, erfährst du hier >>>

16.00 Uhr: Willkommen in unserem Live-Ticker zur Partie Brügge - Borussia Dortmund. Hier verpasst du nichts vor dem wegweisenden dritten Gruppenspiel des BVB in Belgien.