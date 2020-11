FC Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB-Paukenschlag! Favre setzt DIESE Stars auf die Bank

Brügge. Letzter Spieltag der Hinrunde in der Gruppenphase der Champions League – und bei FC Brügge - Borussia Dortmund geht es um wichtige Punkte!

Nach dem Sieg über Zenit St. Petersburg kann das Team von Trainer Lucien Favre im Spiel Brügge - Dortmund in der Tabelle der Gruppe F an den Belgiern vorbeiziehen.

FC Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB ohne Hummels

Kann Borussia Dortmund in Brügge ohne Abwehrchef Mats Hummels gewinnen und sich so eine ordentliche Ausgangsposition für das Achtelfinale herausspielen?

Alle wichtigen Infos zur Partie Brügge - Borussia Dortmund bekommst du hier in unserem Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Brügge – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Bestätigte Aufstellungen:

Brügge: Mignolet – Clinton Mata, Koussounou, Deli – Diatta, Vormer, Rits, Sobol – Vanaken – Lang, Dennis

Bank: Horvath, Shinton, Ricca, Mechele, van der Brempt, Balanta, van den Keybus, Schrijvers, Krmencik, de Ketelaere, Okereke, Badji

Dortmund: Bürki – Meunier, Akanji, Delaney, Guerreiro – Brandt, Witsel, Dahoud – Hazard, Haaland, Reyna

Bank: Unbehaun, Drljaca, Morey, Sancho, Reus, Schulz, Reinier, Bellingham, Piszczek, Passlack, Knauff, Raschl

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4. November 2020, 21 Uhr

Ort: Jan Breydelstadion (Brügge)

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

20.37 Uhr: In gut zwanzig Minuten geht es los. Für den BVB ein eminent wichtiges Spiel – auch mit Blick auf Samstag. Mit einem Sieg und einem Platz 2 in der Gruppe würde die Favre-Elf mit einem guten Gefühl ins Gipfeltreffen mit den Bayern gehen.

19.58 Uhr: Favre haut mit der Startelf einen Paukenschlag raus! Sancho, Reus, Bellingham, Piszczek – alle sitzen auf der Bank! Und das, wo mit Hummels und Can schon zwei Leistungsträger fehlen.

18.40 Uhr: Dortmund gegen Brügge – da war doch mal was... Voller Entsetzen zucken viele BVB-Fans zusammen, wenn sie an das dramatische Duell aus der Champions-League-Qualifikation 2003 zurückdenken. Hier der Rückblick >>

16.11 Uhr: Haaland ist mit dem BVB-Team nach Belgien gereist. Doch der Norweger klagt über Knieprobleme und ein Einsatz ist fraglich. Muss Dortmund in Brügge neben seinemAbwehrchef auch noch seinen Sturmtank ersetzen?

14.21 Uhr: In der Gruppe F steht Brügge aktuell vor dem BVB. Die Belgier gewannen den Auftakt bei Zenit St. Petersburg etwas überraschend mit 2:1. Lazio Rom wurde ein 1:1 abgeknöpft. Dortmund hat dagegen erst drei Punkte. Neben dem Sieg gegen Petersburg gab es in Rom eine äußerst blamable 1:3-Niederlage.

10.37 Uhr: Der BVB und Brügge trafen sich bisher vier Mal in der Champions League. Vor zwei Jahren befanden sich beide Teams ebenfalls in einer Gruppe. Die Ergebnisse: 1:0 für Dortmund und 0:0. Etwas länger her sind die Begegnungen in der Qualifikation im Jahr 2003. Damals setzte sich Brügge nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel im Rückspiel im Elfmeterschießen durch.

Mittwoch, 4. November, 9.30 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Matchday für den BVB. Können die Schwarzgelben ihre Mini-Serie fortsetzen?

21.43 Uhr: Der Transfermarkt ist zwar aktuell geschlossen, jedoch tauchen langsam wieder diverse Gerüchte auf. Borussia Dortmund soll an einem neuen Abwehrspieler interessiert sein. Hier alle Infos >>>

18.53 Uhr: In der Königsklasse machen sich weiterhin Corona-Sorgen breit. Auch Lucien Favre zeigt sich besorgt. Der sonst so zurückhaltende BVB-Trainer schlägt vor der Partie Alarm >>>

17.16 Uhr: Ebenfalls ungewiss ist der Einsatz von Erling Haaland. Der Stürmer reist zwar mit nach Belgien, ob er spielen kann, entscheidet sich allerdings erst kurzfristig.

16.42 Uhr: Lucien Favre muss gegen den FC Brügge auf seinen Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger, der mit seinen beiden Treffern am Samstag quasi im Alleingang die Partie gegen Arminia Bielefeld entschieden hatte, laboriert an einer Oberschenkelblesur. Vor welches gewaltige Problem das BVB-Trainer Lucien Favre stellt, erfährst du hier >>>

16.00 Uhr: Willkommen in unserem Live-Ticker zur Partie Brügge - Borussia Dortmund. Hier verpasst du nichts vor dem wegweisenden dritten Gruppenspiel des BVB in Belgien.