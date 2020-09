FC Bayern München – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Favre lässt Bubis draußen, Reus feiert Comeback!

Aktualisiert: am 30.09.2020 um 19:44

Am Mittwochabend steigt das erste Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Das Finale im Supercup heißt nämlich FC Bayern München – Borussia Dortmund.

Weil der FC Bayern München sowohl die Meisterschaft, als auch den DFB-Pokal gewonnen hat, springt Vize-Meister Borussia Dortmund ein. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der FC Bayern München Borussia Dortmund in der Allianz Arena.

FC Bayern München – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Anfang November gastiert der FC Bayern München in der Bundesliga in Dortmund. Der Supercup wird allerdings jetzt schon erste Aufschlüsse geben. Wer gewinnt das erste Kräftemessen?

Alle Infos zur Partie FC Bayern München – Borussia Dortmund bekommst du bei uns im Live-Ticker!

----------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------------

Spieldaten:

Uhrzeit: Mittwoch, 20.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus

----------------------

Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez Tolisso - T. Müller, Lewandowski, Coman

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack - Brandt, Reus – Haaland

----------------------

+++ FC Bayern München: ER sorgt vor dem Supercup gegen BVB für mächtig Unruhe +++

----------------------

19.44 Uhr: Bei den Bayern fehlt kurzfristig Leon Goretzka. Zudem sind Sven Ullreich und Michael Cuisance nicht im Kader. Bei beiden werden Gespräche über ihre Zukunft vermutet.

19.41 Uhr: Die BVB-Fans dürfen jubeln! Marco Reus steht erstmals seit seiner langen Verletzung wieder in der Startelf. Auch Mo Dahoud bekommt seinen ersten Startelfeinsatz von Trainer Lucien Favre, dafür nimmt Witsel auf der Bank Platz. Ebenfalls zum Einsatz kommt Julian Brandt. Gio Reyna und Jude Bellingham bekommen eine Pause.

19.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez Tolisso - T. Müller, Lewandowski, Coman

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack - Brandt, Reus – Haaland

19.18 Uhr: Watzke nimmt Supercup ernst: „Jedes Spiel zwischen diesen beiden Klubs wird von beiden ernst genommen“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID, denn: „Es geht um einen Titel.“ Watzke bedauerte lediglich, „dass das Spiel ohne Fans ausgetragen wird.“

18.13 Uhr: Vor dem Supercup stand Marco Reus Rede und Antwort. Der BVB-Kapitän stellte sich im Mediengespräch den Journalisten und erklärte, wie er der BVB die Bayern schlagen kann. Hier alle seine Aussagen!

17.12 Uhr: Wie mittlerweile bekannt wurde, ist es für Bibiana Steinhaus der letzte Auftritt. Die Schiedsrichterin beendet ihre Karriere.

13.17 Uhr: Auf dem Feld wird es eine Premiere geben. Mit Bibiana Steinhaus pfeift zum ersten Mal eine Schiedsrichterin den Supercup.

Mittwoch, 30. September, 7.32 Uhr: Spieltag für die beiden deutschen Schwergewichte. Wer wird heute Abend den Pokal in den Himmel strecken?

20.12 Uhr: Für die Teams wird es das erste Gipfeltreffen einer langen Saison. In der Bundesliga geht’s dann Anfang November am 7. Spieltag richtig zur Sache.

18.47 Uhr: Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Der BVB muss morgen auf Jadon Sancho und Roman Bürki verzichten. Beide fallen mit Atemwegsinfekten aus. Der gestrige Corona-Test fiel bei beiden negativ aus, es besteht also kein Grund zur Sorge. Bürki wird von Hitz ersetzt. Zudem fällt Thorgan Hazard weiterhin mit einer Muskelverletztung aus.

ℹ️ Jadon #Sancho und Roman #Bürki (beide Atemwegsinfekt) fliegen nicht mit nach München. Die bei ihnen gestern vorgenommenen Corona-Tests waren negativ. — Borussia Dortmund (@BVB) September 29, 2020

16.33 Uhr: Der FC Bayern München muss erstmals in dieser Saison auf Leroy Sané verzichten. Der Neuzugang fällt wegen einer Kapselverletzung erst einmal auf. Bayern hofft, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist. Ebenfalls nicht dabei ist Tanguy Nianzou (Muskelverletzung).

-----------

Weitere News zu Borussia Dortmund:

BVB: Bekommt Götze noch eine Chance in der Bundesliga? „Name, mit dem wir uns beschäftigt haben“

Borussia Dortmund: Rangnick verrät – aus DIESEM Grund entschied sich Haaland für den BVB

Borussia Dortmund: Timo Werner ist sich sicher – „Dann wäre der BVB auch mal Meister geworden“

----------

15.29 Uhr: Beide Teams haben am Wochenende einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB verlor am Samstag mit 0:2 beim FC Augsburg, am Sonntag patzte dann auch der FC Bayern München. Bei der TSG Hoffenheim kassierte der FCB eine 1:4-Pleite.

14.16 Uhr: An die letzten Auftritte in München wird Borussia Dortmund überhaupt keine guten Erinnerungen haben. Der BVB verlor nämlich drei Mal in Folge und das extrem hoch. Die Ergebnisse lauteten: 0:4, 0:5 und 0:6.

Dienstag, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Finale des Supercups. Morgen Abend trifft der Meister FC Bayern München auf den Vize-Meister Borussia Dortmund. Alle Infos rund um die Partie bekommst du hier!