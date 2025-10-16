FC Bayern – BVB: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung offiziell

Topspiel in der Fußball-Bundesliga! Der Spitzenreiter gegen den Verfolger, FC Bayern gegen den BVB. Am Samstag (18. Oktober, 18.30 Uhr) steht der „Klassiker“ an.

Der FC Bayern München will die Tabellenführung ausbauen. Doch das versucht der BVB zu verhindern. Für das Spitzenspiel hat der DFB jetzt eine wichtige Entscheidung mitgeteilt.

FC Bayern – BVB: DFB verkündet Entscheidung

Das gab es schon lange nicht mehr, doch der FC Bayern München hat tatsächlich die letzten drei Pflichtspiele gegen den BVB nicht gewonnen: 2:2, 1:1 und eine 0:2-Pleite in der Saison 2023/24. Ist es für den Rekordmeister nun in dieser Spielzeit wieder so weit? Borussia Dortmund wird allerdings alles daran setzen, in der Allianz Arena für die große Überraschung zu sorgen.

Auch interessant: Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FC Bayern! Große Aufregung um BVB-Star

Für das Topspiel, auf das ganz Deutschland schauen wird, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun mitgeteilt, welcher Schiedsrichter eingesetzt wird. Es ist Bastian Dankert, den zumindest der FCB bestens kennen sollte.

Denn den Spitzenverein pfiff der Unparteiische aus Schwerin schon ganze 27 Mal. Die Bilanz ist dabei mehr als nur erfreulich: 22 Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage. Die gab es 2023 beim Supercup gegen RB Leipzig (0:3).

Zum zweiten Mal beim „Klassiker“

Es ist aber nicht das erste Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB, das Dankert leitet. 2018 war er der Schiri bei der 6:0-Klatsche für Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Ein Horrorabend für den Revierklub. Das war auch die bisher einzige Niederlage unter dem 45-Jährigen. Ansonsten gab es noch zehn weitere Spiele mit acht Siegen und zwei Unentschieden.

Mehr Nachrichten für dich:

Beim Spitzenspiel des 7. Spieltags werden ihn Rene Rohde und Stefan Lupp als Linienrichter assistieren. Der vierte Offizielle ist Daniel Schlager. An den VAR-Monitoren schauen sich Benjamin Brand und Felix-Benjamin Schwermer mögliche strittige Szenen an. Sie alle werden hoffen, dass sie am Samstag nicht im Mittelpunkt stehen.