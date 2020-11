Ex-BVB-Star Gündogan mit Geständnis nach Corona-Infektion – „Dieses Telefongespräch werde ich niemals vergessen“

Im September hatte sich Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan mit dem Coronavirus infiziert.

Der 30-Jährige machte vor dem Länderspiel gegen Tschechien ein außergewöhnliches Geständnis. Er berichtete, wie seine Corona-Infektion seine Familie bewegte.

Ilkay Gündogan erzählt von Tränen-Telefonat mit seinem Opa

„Für mich war es am schlimmsten, als mein Großvater mich aus der Türkei anrief und am Telefon von Anfang bis Ende des Gesprächs geweint hat, weil ich gemerkt habe, dass die Sorge um mich so groß war und wahrscheinlich auch um sich selbst, weil er ein bisschen älter ist und nicht weiß, wie er mit der ganzen Geschichte umgehen soll“, erzählte Ilkay Gündogan vor dem Länderspiel.

Ilkay Gündogan könnte die DFB-Elf gegen Tschechien als Kapitän aufs Feld führen. Foto: imago images

Gündogan: „Dieses Telefongespräch mit meinem Opa werde ich niemals vergessen“

Der Premier-League-Star hat seine Lehren aus dem Telefonat gezogen: „Dieses Telefongespräch mit meinem Opa werde ich niemals vergessen, weil mich das so berührt hat, dass ich mir gesagt habe: Aus Respekt, Fürsorge und Liebe für meine Nächsten werde ich mit der ganzen Geschichte so verantwortlich umgehen. Dadurch, dass es so ungewiss ist, stehen wir alle in der Verantwortung und müssen aufpassen.“

Schon direkt nach seiner Infektion hatte Gündogan appelliert: „Vor der Corona-Erkrankung habe ich es nicht für voll genommen. Danach hat sich mein Denken geändert. Es macht nicht nur körperlich, auch psychisch etwas mit einem. Man macht sich Sorgen. Alles steht in den Sternen.“

Inzwischen geht es dem gebürtigen Gelsenkirchener wieder gut. Doch das Virus hat Spuren hinterlassen: „Ich habe die Krankheit Gott sei Dank gut überstanden. Ich hatte drei Tage starke Symptome. Die zweite Woche der Quarantäne war leichter. Danach hatte ich aber noch mal eine schwerere Phase bei der Rückkehr. Ich hatte das Virus noch etwas im Körper, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ersten zwei Wochen waren schwierig nach Einstieg ins Training. Die Krankheit bringt schon einen Rückfall im Leistungsvermögen.“

Gündogan als Kapitän?

Gegen Tschechien könnte Gündogan die Nationalelf sogar als Kapitän auf den Platz führen. „Ich gehe davon aus, dass ich Kapitän bin, wenn ich spiele. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ich würde mich sehr freuen!“

Bundestrainer Joachim Löw wollte sich noch nicht festlegen, schließlich brauche er Gündogan am Samstag gegen die Ukraine und am Dienstag gegen Spanien, wenn die Spiele in der UEFA Nations League anstehen. (ms)