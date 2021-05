Erling Haaland macht Ernst! DAS dürfte jeden BVB-Fan freuen

Geht er oder geht er nicht? Ob Erling Haaland den BVB in diesem Sommer verlässt wird wohl das große Thema dieses Sommers. Doch eine krasse Veränderung von Erling Haaland spricht nun eher dafür, dass er noch ein weiteres Jahr in Dortmund bleibt. Sie dürfte jeden BVB-Fan freuen.

Erling Haaland plant seinen Umzug. Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Markus Scholz, picture alliance / Noah Wedel/Kirchner-Media | Noah Wedel/Kirchner-Media

BVB-Star Erling Haarland macht Ernst! Top-Stürmer plant seinen Umzug

Liebe BVB-Fans, ihr könnt eure Herzfrequenz wieder herunterfahren: Zwar plant Haaland nach Informationen der „Bild“-Zeitung umzuziehen, er sucht aber nur eine neue Wohnung in Dortmund. Nicht in Madrid, Barcelona, Manchester oder gar München!

„Bild“ meldet, dass es dem Norweger ausgerechnet an einem der beliebtesten Ausflugsziele vieler Dortmunder nicht mehr gefällt: am Phoenix-See! Offenbar ist ihm der Trubel dort zu viel und der Torjäger sucht eine ruhigere Wohngegend im Stadtgebiet.

Die Saison-Statistik 2020/21 von Erling Haaland (BVB):

Bundesliga: 27 Spiele, 25 Tore, 8 Vorlagen

Champions League: 8 Spiele, 10 Tore, 2 Vorlagen

DFB-Pokal: 4 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage

DFL-Supercup: 1 Tor, 1 Vorlage

Erfolge: DFB-Pokalsieger, „Spieler des Monats“ der Bundesliga im November 2020 und April 2021, „Tor des Monats“ im Februar 2021

Erling Haaland postet Fotos von Wohnung am Phoenix-See

Fans, die Erling Haaland auf Intagram folgen, mögen über diesen Schritt dennoch verwundert sein. So hatte der 20-Jährige schon ein paar Mal Fotos von seiner Wohnung mit Blick auf den See und den „Kaiserberg“, dem künstlichen Aussichtshügel, gepostet. Es schien so, als fühle sich der Fußballer dort recht wohl.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Wenn Haaland sich ein neue Wohnung in Dortmund sucht, dürfte die Westfalenmetropole für mindestens ein weiteres Jahr sein Zuhause bleiben! Zuletzt hatte Michael Zorc erneut klargemacht, dass es keinen Transfer Haalands in diesem Sommer geben wird.

Auch BVB-Kapitän Marco Reus zog vom Phoenix-See weg

Einige aktuelle und ehemalige BVB-Stars wohnten oder leben weiterhin am Phoenix-See im Dortmunder Stadtteil Hörde, darunter Ex-Keeper Roman Weidenfeller. Auch Familie Götze genoss den Seeblick, bis es im vergangenen Sommer Richtung Eindhoven ging.

Schon vor einigen Jahren zog Borussia-Kapitän Marco Reus aus seiner Penthouse-Wohnung am Südufer aus. Dem Dortmunder war bereits damals der Fan-Trubel am Wasser zu viel geworden.

