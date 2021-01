Erling Haaland: Mitspieler verrät DIESES Detail über den Stürmer-Star

Dortmund. Wenn es bei Borussia Dortmund mal nicht so gut läuft, ist er nicht selten der Hoffnungsträger des gesamten Klubs: Erling Haaland. Mit seinem Torinstinkt hat er den BVB schon häufiger vor Punktverlusten bewahrt.

Mitspieler Manuel Akanji verrät jetzt, was Erling Haaland so besonders macht.

Erling Haaland: Diese Eigenschaft macht den Star aus

Was Haaland in den BVB-Spielen auszeichnet, ist neben seiner ungeheuren Torgefahr auch sein großer Ehrgeiz. Wie Manuel Akanji in einem Interview mit „BVB TV“ verrät, legt Haaland diesen Ehrgeiz aber nicht nur am Wochenende an den Tag.

Der Mannschaftskamerad von Haaland erzählt: „Er will immer Tore schießen. Heute haben wir wieder eine Übung gemacht, um zu sehen, welches Team gewinnt. Am Schluss konnte er dann noch das entscheidende Tor schießen für seine Mannschaft und hat unglaublich gejubelt.“ Interviewer Nobby Dickel kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

Manuel Akanji (l.) ist von Erling Haaland begeistert – auch wegen seiner Trainingseinstellung. Foto: imago images/Team 2

Durch Trainings-Szenen wie diese wird deutlich: Haaland will immer treffen, immer gewinnen. Akanji weiter: „Die Übung war zwar ohne Gegenspieler und ging mehr um Taktik, aber er konnte eben auch dann das entscheidende Tor schießen.“

Jeder beim BVB wisse um diese Qualität des Topstürmers: „Das ist sehr gut und genau das, was wir brauchen“, so Akanji. „Er will unbedingt jedes Tor machen – sei es im Training oder auf dem Spielfeld. Ich glaube, das ist auch was ihn ausmacht, dass er so abgebrüht ist vor dem Tor und immer noch ein Tor mehr schießen will.“

Auch, wenn Haaland gegen Augsburg vom Elfmeterpunkt scheiterte: Normalerweise ist er allein wegen seines Willens eine Riesengefahr für das gegnerische Tor. (the)