Erling Haaland lässt Europa erstarren – hat das Drama jetzt endlich ein Ende?

Er ist fraglos einer der besten Stürmer der Welt und mischt mit Manchester City im Konzert der ganz Großen mit. Doch während er den Henkelpott, die Premier League und weitere große Titel längst gewonnen hat, lastet noch immer ein großer Makel auf seiner Karriere.

Kein einziges großes Turnier durfte Erling Haaland mit Norwegen bislang spielen, schied stets in der Qualifikation aus. Nach einem erdrutschartigen 11:1-Sieg samt Haaland-Fünferpack gegen Moldawien gibt es nun aber kaum noch Zweifel: Das Drama wird endlich ein Ende haben und der Ex-BVB-Star wird bei der WM 2026 dabei sein.

Norwegen nach Haaland-Show mit einem Bein bei der WM 2026

Die EM 2021? Verpasst! Die Quali zur WM 2022? Vergeigt. Bei der EM 2024? Nicht dabei! Seit 25 Jahren sehnt sich Norwegen nach der Teilnahme an einem großen Nationen-Turnier. Doch selbst mit der goldenen Generation um Haaland, Martin Ödegaard, Alexander Sörloth, Julian Ryerson und Co. wollte es einfach nicht klappen. Ein Albtraum für den vielleicht besten Stürmer der Welt, der für seinen unbändigen Erfolgswillen berühmt-berüchtigt ist.

Nun aber sollte der Bann doch gebrochen sein. Verlustpunktfrei marschierte Norwegen bei den „European Qualifyers“ bereits durch die ersten vier Gruppenspiele, bevor man jetzt ein Statement setzte, dass Europa erstarren ließ. In Oslo schlug, nein vernichtete Norwegen am Dienstag die Republik Moldau mit 11:1. Star des Abends: Natürlich Erling Haaland, der fünfmal traf und zweimal vorbereitete. Fünfter Sieg im fünften Spiel, inzwischen sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten der Gruppe I, Italien.

Die Teilnahme an der WM 2026 in Kanada, USA und Mexiko ist den Skandinaviern damit fast schon sicher. Der Makel in der schon jetzt glanzvollen Karriere des Ex-BVB-Stars könnte endlich ausradiert werden.