Erling Haaland packt aus: DESHALB wechselt er wirklich zu Manchester City

Über Monate zog sich das Wechseltheater um Erling Haaland. Beinahe alle europäischen Top-Klubs warben um den BVB-Star, die Entscheidung fiel am Ende auf Manchester City.

Rund einen Monat nach der Transferbestätigung per Börsenmeldung ist Erling Haaland jetzt offiziell bei Manchester City vorgestellt worden. Dabei hat er verraten, wieso es am Ende Manchester City und nicht Real Madrid geworden ist.

Erling Haaland: DIESE Rolle spielte sein Vater

Wie viele bereits vermutet hatten, spielte sein Vater eine Rolle bei der Entscheidung. Alf-Inge Haaland kickte einst selbst für Manchester City. „Ich bin in England geboren, ich bin mein ganzes Leben schon City-Fan, ich weiß viel über den Verein“, erzählte Haaland in einem Interview auf der Homepage von Manchester City.

„Ich denke, zwei Dinge waren ausschlaggebend: Ich fühle mich hier ein bisschen zuhause und ich kann mich entwickeln und das Beste aus mir rausholen bei City“, erklärte der Norweger. Er möge zudem den Spielstil von Manchester City.

Die Fans freuen sich auf den nächsten Haaland bei Manchester City. Foto: Stu Forster/Getty Images

Erling Haaland will „Trophäen gewinnen“

„Ich möchte Tore schießen, Trophäen gewinnen und mich als Fußballer verbessern, und ich bin zuversichtlich, dass ich das hier tun kann“, so Haaland. Eine Aussage, die wenig verwundert. In der Bundesliga bei Borussia Dortmund lernte man Erling Haaland als extrem ehrgeizigen Typen kennen.

+++ Emre Mor plötzlich wieder heiß begehrt – wohin zieht es den BVB-Flop? +++

Eine Rolle im Transferpoker spielte aber auch der Trainer und das Team. „Es gibt so viele Weltklassespieler in diesem Kader und Pep ist einer der größten Trainer aller Zeiten, also glaube ich, dass ich am richtigen Ort bin, um meine Ambitionen zu verwirklichen“, verriet Haaland.

Erling Haaland wechselt zu Manchester City. Foto: picture alliance/dpa

Erling Haaland tritt in die Fußstapfen seines Vaters

Erling Haaland wurde am 21. Juli 2000 in Leeds geboren. Sein Vater kickte damals dort. Kurz darauf wechselte er zu Manchester City, wo auch Erling Haaland seine ersten Lebensjahre verbrachte.

-----------------------------------

Mehr News zu Erling Haaland:

-----------------------------------

Jetzt kehrt an den Ort zurück, an dem sein Vater 2003 seine aktive Fußball-Karriere beendet hat. (fs)