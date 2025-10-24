Erling Haaland lässt die Katze aus dem Sack! Superstar macht es offiziell

In der noch jungen Saison macht Erling Haaland einmal mehr das, was er am besten kann: jeden Gegner kurz und klein schießen. Nach elf Pflichtspielen steht der Norweger bereits bei 15 Saisontoren. Der Ex-Dortmunder ist und bleibt ein echtes Phänomen.

Viele Fans und Experten bezeichnen Erling Haaland wegen seiner enormen Wucht, seiner Treffsicherheit und seiner Konstanz auch als Maschine. Wie er Woche für Woche solche Leistungen abrufen kann, zeigt er jetzt exklusiv. Haaland hat mit einer besonderen Verkündung alle Fans hellhörig gemacht.

Erling Haaland verkündet neues Projekt

In sieben von achte Premiere-League-Spielen hat er bis dato getroffen, viermal erzielte Haaland gar einen Hattrick. Der 25-Jährige befindet sich in einer bestechenden Frühform und verhilft seinem Team so zu wichtigen Siegen. Er zeigt sich also einmal mehr als die Lebensversicherung für Manchester City.

Was viele Fans jedoch schon immer interessiert hat: Wie tickt Haaland privat? Was macht der Norweger, wenn er nicht auf dem Rasen steht und Tore am laufenden Band erzielt? Darauf liefert der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund jetzt eine Antwort. Genauer gesagt Antworten.

Denn wie Haaland selbst nun ankündigte, hat er seinen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Der Kanal trägt seinen Namen und soll künftig spannenden Einblicke in das Leben und den Alltag des Superstars geben. In der ersten Episode wird der Norweger ein Tag lang begleitet.

Fortsetzung schon in Planung

Dort zeigt er seine Erholungsmethoden und seine 6.000-Kalorien-Diät, die seine bemerkenswerte Form antreibt. Die 27-minütige Debütfolge enthüllt die akribische Herangehensweise des Norwegers an Ernährung und körperliche Erhaltung. Die Fans bekommen ganz exklusive und ganz neue Einblicke in das Leben des norwegischen Rekordtorjägers.

In den kommenden Wochen werden die Fans weitere Videos und Einblicke bekommen. Sie können sich also auf weitere Episoden freuen. Und wer weiß: Vielleicht verrät Haaland ja das ein oder andere Geheimnis für seine unmenschliche Torausbeute.