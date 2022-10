Erling Haaland demütigt Manchester United – Fans reagieren drastisch

Er trifft und trifft und trifft! Erling Haaland weiß, wo das Tor steht – und das zeigte er auch im Manchester-Derby.

Im Stadtduell fertigten der englische Meister und Erling Haaland den Rivalen so heftig ab, dass die Fans von Manchester United schon zur Halbzeit das Stadion verließen.

Erling Haaland demütigt Manchester United

Es gehört zu den brisantesten Derbys in England und in Europa: das Manchester-Derby. Doch in diesem Duell waren die Rollen klar verteilt. Erling Haaland und ManCity waren der klare Favorit, United war trotz der positiven Bilanz der vergangenen Spiele deutlich unterlegen.

Und direkt nach acht Minuten rappelte es im Tor der Red Devils. Phil Foden traf zur frühen 1:0-Führung. Das Team von Trainer Pep Guardiola war die bessere Mannschaft. Dann legte auch Haaland richtig los.

Erling Haaland demütigte den Stadtrivalen Manchester United im Derby. Foto: IMAGO / PA Images

Erst erhöhte er auf 2:0 (34.) und nur drei Minuten später schnürte er den Doppelpack. Vor dem Halbzeitpfiff traf dann Foden nach Haaland-Vorlage zum 4:0. Während die City-Fans jubelten und die nächsten drei Punkte schon sicher feierten, gab es auf der anderen Seite wütende Anhänger.

United-Fans verlassen zur Halbzeit das Stadion

Das Debakel im Etihad Stadium wollten sich zahlreiche Fans der United-Fans nicht bis zum Abpfiff antun. Schon zur Halbzeit verließen riesige Massen bereits das Stadion.

Dabei verpassten sie in der 56. Minute den Ehrentreffer ihrer Mannschaft durch Neuzugang Antony. Doch Erling Haaland fand sofort die Antwort. In der 64. Minute machte er den Hattrick perfekt, wenig später legte er das 6:1 für Teamkollege Foden vor, der ebenfalls den Dreierpack schnürte.

Für ein bisschen Ergebniskosmetik sorgte dann Martial, der mit einem Doppelpack für den 6:3-Endstand sorgte. Für Erling Haaland waren das die Treffer 12,13 und 14 in der Premier League. Der Norweger steht einsam an der Spitze der Torschützenliste. In der Tabelle steht sein Team jedoch auf Platz zwei mit 20 Punkten hinter Tabellenführer FC Arsenal (21).