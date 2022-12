Erling Haaland kann es kaum noch erwarten – Leidenszeit hat ein Ende

Wie hat sich Erling Haaland wohl in den letzten Wochen gefühlt? In einem mit Stars gespickten Kader flog er als einer der wenigen Ausnahmen nicht mit zur WM nach Katar. Das lag weniger an ihm, sondern daran, dass sich Norwegen schlicht nicht qualifiziert hatte.

Doch nun ist die Weltmeisterschaft vorbei und die Vorfreude bei Erling Haaland groß. Während in Deutschland der Ball noch ruht, geht es in England schon in Kürze weiter. Seine Leidenszeit hat damit ein Ende.

Erling Haaland allein auf dem Trainingsgelände

Der Ehrgeiz des 22-Jährigen ist mittlerweile international bekannt. Der Ex-BVB-Stürmer will gewinnen – immer und um jeden Preis. Dass sich die Besten der Besten in Katar maßen, während er allein in Manchester blieb, dürfte ihn äußerst geschmerzt haben.

Seine persönliche Leidenszeit hat er in einem witzigen Clip gemeinsam mit dem britischen „Sky Sport“ aufgearbeitet. Dieses trägt den Titel „Erling. Braucht. Spiele.“ Erling Haaland ist allein auf dem verwahrlosten Trainingsgelände der Citizens zu sehen.

„Manchmal ist es langweilig“

Dort geht er vielen Tätigkeiten nach, die nicht zwingend mit dem Fußballgeschäft zu tun haben. So schwingt er sich beispielsweise auf das Fahrzeug des Greenkeepers, schlüpft in die Verkleidung des Maskottchens oder spricht mit einer Trainingspuppe, die das Trikot von Kevin de Bruyne trägt.

„Manchmal ist es ein bisschen langweilig“, hört man Erling Haaland aus dem Off sagen. In einer weiteren Szene versucht er seinen Kollegen Jack Grealish anzurufen, der mit England in Katar war – allerdings meldet sich nur die Mailbox.

Erling Haaland: Es geht schon wieder los

Doch das Ende der Langeweile naht. Denn im Gegensatz zu der Bundesliga knüpfen die Engländer nahtlos an die Weltmeisterschaft an. Am Donnerstag (22. Dezember) steht zunächst das League-Cup-Achtelfinale gegen Liverpool an.

Es folgt sogleich der Boxing-Day, der sich für Erling Haaland und Co. etwas nach hinten verschiebt. Manchester City trifft am 28. Dezember auf Leeds United.