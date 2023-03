Erling Haaland: Fans schütteln ungläubig mit dem Kopf – Grund sind DIESE Aussagen

Für Manchester City läuft die aktuelle Saison nicht wirklich optimal. In der Liga steht man weiterhin mit fünf Punkten hinter dem FC Arsenal auf Platz Zwei. In der Champions League kam man im Achtelfinal-Hinspiel bei RB Leipzig nicht über ein 1:1 hinaus. Im EFL Cup schied man bereits im Viertelfinale aus. Zu wenig für Erling Haaland und Co.

Für Ex-BVB-Star Erling Haaland persönlich läuft die Debüt-Saison in der Premier League hingegen blendend. In 34 Pflichtspielen in dieser Saison kommt der Norweger auf 38 Torbeteiligungen und jagt einen Rekord nach dem anderen. Dennoch gibt es immer wieder große Diskussionen um den Superstar. Nun gerät der Stürmer aufgrund von Aussagen seiner Beraterin erneut in die Schlagzeilen.

Erling Haaland: Beraterin befeuert anhaltende Wechselgerüchte

Als Erling Haaland im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte, waren nicht wenige skeptisch, ob er das Leistungsniveau aus Österreich und Deutschland auch in England halten könne. Diese Sorgen fegte der Norweger eindrucksvoll vom Tisch. Haaland macht seit seiner Ankunft in Manchester dort weiter, wo er beim BVB aufgehört hat: Er trifft wie er möchte und liefert Tore wie am Fließband.

Doch immer wieder gibt es reichlich Diskussionen rund um die Person Erling Haaland. Passt er in das System von Pep Guardiola, ist City mit oder ohne ihn als Team besser dran? Ist er wirklich zufrieden in Manchester? Die TV-Experten streiten sich regelmäßig um den Ex-Borussen. Nun sorgt die Beraterin des 22-Jährigen für Diskussionsstoff. Rafaela Pimenta heizte in den vergangenen Tagen die immer wieder aufkommenden Wechselgerüchte rund um ihren Schützling an.

Ohne wirklich konkret zu werden, stich sie mit ihren Aussagen mitten in die Herzen der Skyblues und den City-Fans. „Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid. Real hat etwas Eigenes und ist der Traum für die Spieler. Madrid hält diesen Zauber aufrecht“, sagte die Italienerin. Real habe zwar womöglich nicht die wöchentlichen Herausforderungen wie die Klubs in der Premier League, aber der Klub hätte die Champions League, fügte die Haaland-Beraterin hinzu. Worte, die keiner bei Manchester City gerne hört.

Real-Transfer nach nur einem Jahr?

Dass Erling Haaland nach nur einem Jahr tatsächlich die Flucht Richtung Spanien ergreift, gilt dennoch als äußerst unwahrscheinlich. Trotz der sportlich nicht ganz optimal verlaufenden Saison wahren sich die Skyblues weiterhin die Chance auf drei Titel. Manchester City verpflichtete Haaland auch, um endlich die Königsklasse zu gewinnen und den Henkelpott in die blaue Region Manchesters zu holen. Dieses Projekt werden sowohl die Verantwortlichen als auch der Angreifer selbst wohl kaum nach nur einem Versuch aufgeben, sollte es auch dieses Jahr nicht klappen.

Äußerst unwahrscheinlich also, dass der ehemalige Borusse nach nur zwölf Monaten weiter zieht. Erling Haaland hat noch einiges mit Manchester City vor. Zudem spielt die emotionale Verbundenheit in Manchester eine Rolle. Auch sein Vater, Alf-Inge Haaland, spielte für City. Dennoch sind Aussagen wie die seiner Beraterin nicht sonderlich hilfreich. Vor allem nicht in der jetzigen Situation.