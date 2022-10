Erling Haaland steht schwere Zeit bevor – das sind die Pläne des Ex-BVB-Stars

In diesem Sommer wechselte Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City. Seit seiner Ankunft auf der Insel überzeugt er regelmäßig mit herausragenden Leistungen. 22 Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Doch diese werden bald lange auf sich warten lassen müssen, denn Erling Haaland muss eine lange Zwangspause einlegen.

Erling Haaland vor langer WM-Zwangspause

Anders als viele große Top-Stars in Europa wird Erling Haaland ab Mitte November eine Zwangspause einlegen müssen. Der Grund: Der Stürmer hat es nicht geschafft, sich mit Norwegen für die WM 2022 in Katar zu qualifizieren. Doch was macht der Top-Stürmer in seinen sechs Wochen, bevor es in der Premier League weitergeht?

„Er wird in Marbella oder Norwegen sein“, erklärt sein Trainer Pep Guardiola. Auf die Frage, wie er die körperliche Verfassung seines Stürmers nach der langen Pause einschätzt, antwortete er: „Es hängt davon ab, wie er sich in Marbella verhält. Er hat dort ein Haus. Er wird Golf spielen – und hoffentlich nicht viel essen und trinken!“. Anstatt nach Katar geht für Erling Haaland also in den verdienten Urlaub.

Guardiola macht sich keine Sorgen um Haaland

Im Anschluss machte der spanische Trainer allerdings deutlich, dass er sich keine Sorgen um den Fitnesszustand des Norwegers macht. „Er achtet perfekt auf seinen Körper, ist gut erzogen und will sich immer verbessern“, meint Guardiola der den Ruf hat, seine Spieler gerne überwachen zu wollen. Bei Haaland ist dies in der freien Zeit allerdings offenbar nicht nötig.

Mehr News:

Bis zur Winterpause hat Erling Haaland noch sechs Spiele mit Manchester City. Das letzte vor der WM-Zwangspause hat der Norweger dann am 12.11. in der Premier League, wenn der amtierende englische Meister den FC Brentford empfängt.