Erling Haaland offenbart nach Doppelpack – „Gehörte zu meinen verrücktesten Fantasien“

Während die Bundesliga nach der WM noch bis Januar pausiert, rollt in der Premier League der Ball schon wieder – sehr zur Freude von Erling Haaland. Für den Ex-BVB-Star muss die WM-Pause beinahe unerträglich gewesen sein. Statt selbst auf Torjagd zu gehen, musste er seinen Kollegen zusehen.

Doch auch nach der Pause befindet sich Erling Haaland in Top-Form. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Gegen Leeds United erzielte er am Mittwochabend (28. Dezember) seine Premier-League-Treffer 19 und 20 – für den Ex-BVB-Star zwei ganz besondere Tore.

Erling Haaland emotional: „Ganz besonderer Moment“

Das Duell mit Leeds United war für Erling Haaland kein normales Spiel. Der Norweger wurde in der Stadt geboren und sein Vater Alf-Inge spielte von 1997 bis 2000 für die Peacocks und wechselte dann zu Manchester City. Zu beiden Vereinen hat Erling Haaland also eine ganz besondere Verbindung.

Beim 3:1-Erfolg mit Manchester City gegen Leeds United erzielte er am Mittwochabend nun auch noch zwei Tore. „Ich muss sagen, dass es ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere ist“, sagte Haaland über sein erstes Spiel an der Elland Road. „Es gehörte zu meinen verrücktesten Fantasien, für Manchester City gegen Leeds zu treffen“, gestand er.

Erling Haaland unzufrieden

Damit steht Erling Haaland nach 14 Premier-League-Einsätze nun schon bei 20 Treffern. Für den Geschmack des Norwegers aber immer noch zu wenig. Er ärgerte sich nach dem Spiel über die ausgelassenen Chancen: „Ich hätte fünf Tore machen können, das ist die Wahrheit. Ich muss härter trainieren.“

Über die Zeit während der WM sagte er bei „Prime Video“: „Ich habe meine Batterien wieder aufgeladen. Zu sehen, wie andere Spieler bei der Weltmeisterschaft treffen, motiviert mich irgendwie und ärgert mich zugleich.“ Norwegen verpasste die Qualifikation zur Weltmeisterschaft und war in Katar nicht dabei.