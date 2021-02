Erling Haaland: Macht der FC Chelsea ernst? Das sagt Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel

Obwohl Erling Haaland noch einen Vertrag bis 2024 hat, ist der Norweger immer wieder Teil wilder Spekulationen.

Unter den Interessenten sollen auch der FC Chelsea und Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel sein. Zur Personalie Erling Haaland hat er sich nun geäußert.

Erling Haaland steht im Fokus des FC Chelsea. Foto: imago images/PA Images

Erling Haaland: Lotst ihn Ex-BVB-Coach Tuchel zum FC Chelsea?

Drei Transferphasen lange durfte der FC Chelsea wegen einer Sperre keine Spieler verpflichten. Im vergangenen Sommer holte der englische Klub dann einiges nach. Insgesamt fast 250 Millionen Euro gaben die Londoner für Spieler wie Kai Havertz oder Timo Werner aus.

Und die Transferoffensive des FC Chelsea soll im kommenden Transferfenster offenbar weiter gehen. Berichten aus England zufolge planen die „Blues“ eine Verpflichtung von Erling Haaland und seien dafür bereit über 100 Millionen Euro auszugeben.

Ein gewaltiges Mitspracherecht wird Trainer Thomas Tuchel haben. Der Ex-BVB-Coach heuerte Ende Januar in London an.

Thomas Tuchel ist seit Ende Januar Trainer des FC Chelsea. Foto: imago images/PA Images

Das sagt Tuchel zu einem Haaland-Transfer

Zu einem möglichen Haaland-Transfer äußerte er sich so: „Ich kann das Interesse an der Frage und das Interesse jedes Fans und Unterstützers, über diese Themen zu sprechen, nachvollziehen. Aber jetzt ist Februar und es ist noch ein langer Weg“, so Tuchel bei „Goal“.

Der 47-Jährige erklärte weiter: „Das ist die Art von Respekt die ich zeige. Alles andere wir hinter verschlossenen Türen entschieden. Es tut mir leid“, so Tuchel.

Ein Dementi klingt anders, eine offensive Transferansage ist das aber auch nicht. Sicherlich würde sich Tuchel über einen Spieler wie Erling Haaland freuen. Ob das aber überhaupt zustande kommt, steht in den Sternen. (fs)