Erling Haaland: Plötzlich lastet enormer Druck auf ihm! City setzt alles auf eine Karte

Bei diesem Transfer dürfte Erling Haaland sofort aufhorchen. Auch in diesem Sommer ist sein Verein Manchester City mal wieder an millionenschweren Wechseln beteiligt. In diesem Fall kaufen die Citizens aber mal nicht einen Spieler, sondern sie geben einen Profi ab.

Julian Alvarez wechselt von Manchester City zu Atletico Madrid und ist damit vorerst der teuerste Spieler des Sommers. Was das für Erling Haaland beim englischen Meister bedeutet? Er verliert seinen einzigen Konkurrenten.

Erling Haaland: Alvarez kein Konkurrent mehr

2022 gelang Manchester City ein Coup. Im Kampf um den damaligen Dortmund-Stürmer Haaland setzte sich der Scheich-Klub gegen zahlreiche Vereine aus Europa durch und sicherte sich die Dienste des Norwegers. Mit Alvarez schlug im selben Sommer aber noch ein zweiter Stürmer in Manchester auf.

Im Schatten des großen Erling Haalands entwickelte sich Alvarez allerdings ebenso prächtig. Zwar schoss er bei weitem nicht so viele Tore wie der Norweger, konnte aber trotzdem überzeugen. Das brachte Trainer Pep Guardiola sogar dazu, dass er Alvarez vergangene Saison als hängende Spitze oder im Mittelfeld einbaute, damit er beide Torjäger spielen lassen konnte.

Zudem sorgte der 24-jährige Alvarez mit dem WM-Gewinn 2022 für Aufsehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auf eigenen Beinen zu stehen. Für 75 Millionen Euro wechselt er zu Atletico Madrid. Ein gefährliches Spiel für Manchester City.

Allein im Sturm

Denn so steht mit Erling Haaland nur noch ein einziger Mittelstürmer im Kader des Vereins. Aller Tordruck lastet jetzt auf dem Ex-BVB-Star. Zwar dürfte das für ihn kein Problem, dennoch steigen die Ansprüche an ihn jetzt noch weiter.

Insbesondere darf er sich auf gar keinen Fall verletzen oder anderweitig länger ausfallen. Sonst stünde City ziemlich blöd da. Allerdings erlebte der Stürmer bisher keine Saison, in der er nicht mehrere Spiele lang pausieren musste. Das war schon zu Dortmunder Zeiten so.

Manchester City muss also abwägen, ob man ganz allein auf Erling Haaland setzt oder auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird. So oder so: Auf den Norweger kommt nach dem Alvarez-Verkauf noch mehr Verantwortung als ohnehin schon zu.