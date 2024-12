Erling Haaland: Krise wird immer schlimmer! Jetzt ist sogar das Undenkbare möglich

Bei Borussia Dortmund ging sein Stern rasend schnell auf, bei Manchester City reifte er in kürzester Zeit zum Weltstar. Die Karriere von Erling Haaland verlief bisher wie im Märchen, Dämpfer gab es bis dato nur wenige.

Derzeit erlebt der norwegische Nationalspieler jedoch die wohl schwierigste Phase seiner Karriere. Mit den „Skyblues“ läuft es aktuell nicht rund, der englische Serienmeister verliert Spiel um Spiel. Für Erling Haaland eine ungewohnte Situation. Nun könnte der nächste Tiefpunkt vor der Tür stehen!

Erling Haaland: Muss Pep Guardiola von Bord?

Manchester City ohne Pep Guardiola an der Seitenlinie? Das kann man sich nach inzwischen achteinhalb Jahren Zusammenarbeit fast nicht mehr vorstellen. Unter dem früheren Bayern-Coach reifte der Klub zum absoluten Spitzenteam, gewann zuletzt vier Meistertitel in Serie, auch den Champions-League-Titel holte man im Sommer 2023. Doch nun könnte alles vorbei sein.

Das deutete der Trainer nach zuletzt grauenhaften Wochen selbst an. Gegenüber „Sky Sports“ sagte der Übungsleiter vor gut einer Woche: „Sie können mich entlassen. Das kann passieren, wenn wir so weitermachen“. Seit dieser Aussage hat City zwei Spiele verloren, ist so in der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht. Die Luft für den Spanier könnte also immer dünner werden – dabei gilt Guardiola in Manchester eigentlich als unkündbar, verlängerte jüngst sogar seinen Vertrag.

Guardiola will weitermachen

Auch deswegen kündigte der 53-Jährige an: „Ich würde es bereuen, wenn ich jetzt gehe. Ich würde noch schlechter schlafen als jetzt. Es ist unmöglich, dass ich die Situation in dem Zustand verlasse, in dem sie jetzt ist“. Einen Rücktritt schließt Guardiola also aus. Derzeit ist allerdings noch völlig offen, ob der Geduldsfaden der City-Bosse früher oder später reißen könnte.

Erling Haaland dürfte derweil darauf hinarbeiten, dass es für ihn bald wieder bergauf geht. Denn auch der Norweger ist derzeit außer Form: In den letzten sechs Pflichtspielen gelang Haaland gerade einmal ein Tor.