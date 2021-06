Erling Haaland: Wechsel nach England? Chelsea offenbar mit neuer Taktik

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche. Obwohl der BVB mehr als deutlich gemacht hat, dass Erling Haaland bleiben wird, halten sich hartnäckig Gerüchte um einen Wechsel. Auch Champions-League-Sieger Chelsea soll Interesse haben.

Doch laut Medienberichten könnte es nun Grund zum Aufatmen geben, denn Chelsea soll wohl an einem anderen Stürmer-Star baggern. Ziehen die Blues ihn Erling Haaland vor?

Erling Haaland sorgt für großes Interesse bei den Top-Klubs. Foto: imago images/Poolfoto

Erling Haaland: Können BVB-Fans aufatmen? Chelsea baggert an DIESEM Stürmer-Star

Auch wenn Thomas Tuchel und der FC Chelsea erst am vergangenen Wochenende die Champions League gewonnen haben, so wollen sie sich nicht auf diesem Triumph ausruhen.

Es gilt die Planung der neuen Saison – und dabei gilt der Blick vor allem auf einen klassischen Stürmer. Der Vertrag von Olivier Giroud läuft aus, Tammy Abraham wusste nicht vollends zu überzeugen (32 Pflichtspiele, 12 Tore) und Nationalspieler Timo Werner ist kein klassischer Mittelstürmer. Er weicht immer wieder auch auf die Flügel aus.

Im Champions League-Finale musste sogar Kai Havertz als Sturmspitze auflaufen, auch wenn der mit dem entscheidenden Treffer überzeugte, so ist er eigentlich im Mittelfeld zuhause. Ein Stürmer wie Erling Haaland scheint da schon eher gewünscht. Allerdings scheinen die Blues bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer nicht mehr ausschließlich Richtung Dortmund und Haaland zu schauen.

Romelu Lukaku statt Erling Haaland?

Nach Informationen der „Daily Mail“ steht Romelu Lukaku von Inter Mailand ganz oben auf der Liste des FC Chelsea. Der belgische Nationalstürmer wechselte bereits im Alter von 18 Jahren vom RSC Anderlecht zu den Blues. Doch den Durchbruch schaffte er in London nicht. Beim FC Everton, bei Manchester United und zuletzt bei Inter Mailand wusste der 28-Jährige dann zu überzeugen.

Inter Mailands Romelu Lukaku. Foto: Imago Images

In 44 Pflichtspielen traf er in der vergangenen Saison 30 Mal und hatte somit entscheidenden Anteil am Meistertitel von Inter Mailand. Kommt es nun zu einer Rückholaktion?

Inter will sparen - und könnte deshalb Lukaku verkaufen

Inter Mailand will dringend Geld einsparen. In diesem Zusammenhang hieß es unter anderem beim „Kicker“: Die Eigentümer-Gruppe „Suning“ wolle im Sommer italienischen Berichten zufolge rund 100 Millionen Euro einsparen und deshalb auch einen oder zwei Spieler der Kategorie Romelu Lukaku oder Achraf Hakimi verkaufen.

Erling Haaland: Zieht es den BVB-Star in die Premier League? Foto: imago images

Meistertrainer Antonio Conte trat aufgrund dieser Pläne von seinem Amt zurück. Um die 100 Millionen Euro würde Lukaku laut Daily Mail den FC Chelsea wohl kosten.

