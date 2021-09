Erling Haaland: Enorme Forderung sorgt für Wirbel – jetzt schaltet ER sich ein

Ein Thema wird wohl nie ein Ende finden: die Zukunft von BVB-Star Erling Haaland.

Der Stürmer von Borussia Dortmund wird umworben wie kein zweiter Spieler in Europa. Das machen sich Erling Haaland und sein Berater zunutze, um den Preis ordentlich in die Höhe zu treiben. Eine unfassbare Forderung macht nun die Runde – und ruft auch BVB-Berater Matthias Sammer auf den Plan.

Erling Haaland fordert wohl ein Mega-Gehalt. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Erling Haaland: Berater verlangt unfassbares Gehalt für den Norweger

Manchester United, Manchester City, Chelsea London, Real Madrid – sie alle werden spätestens im kommenden Frühjahr beim Norweger anklopfen. Nach dieser Saison kann Haaland Borussia Dortmund für ca. 75 Millionen Euro verlassen.

---------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

---------------------------------

Mit einigen Vereinen soll sich Berater Mino Raiola sogar schon getroffen haben. Dabei soll der Italiener unfassbare Gehaltsforderungen aufgerufen haben. Ein Jahreseinkommen von sage und schreibe 50 Millionen Euro soll er beispielsweise bei Champions-League-Sieger Chelsea gefordert haben.

Star-Berater Mino Raiola wittert das große Geschäft mit seinem Schützling. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Es sind astronomische Summen, bei denen der gewöhnliche Fußballfan nur mit dem Kopf schütteln kann. „Moralisch kann man den Kopf schütteln, definitiv“, erklärt nun ausgerechnet BVB-Berater Matthias Sammer.

+++ Erling Haaland: Wahnsinns-Video! „Habe so etwas noch nie gesehen!“ +++

Allerdings will Sammer dem Stürmer keine Vorwürfe machen. „Angebot und Nachfrage haben etwas mit Leistung und Entwicklung zu tun“, meint der ehemalige Bayern-Sportvorstand im Gespräch mit der „Sport Bild“.

BVB-Berater Matthias Sammer spricht Klartext zu den Haaland-Forderungen. Foto: IMAGO / ActionPictures

Wegen Haaland-Gehalt – Sammer wirbt für Verständnis

Zwar, so erklärt Sammer, könne man sagen, dass solche Forderungen nicht in Ordnung seien. Aber er sei der Meinung, „dass sich der Fußball mit all seinen Emotionen nicht einer grundsätzlich negativen Diskussion stellen sollte. Der Fußball hat sich die Möglichkeiten des Geldes erarbeitet, das ist nicht unanständig.“

-----------------------------------

Nachrichten zu Erling Haaland und Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Abschied wird diskutiert! Ist SEINE BVB-Zeit bald vorbei?

Erling Haaland mit nächster Tor-Show – doch BVB-Fans haben nur Augen für IHN

Borussia Dortmund: Pleite für den BVB! Bayern gewinnt Rennen um DIESES Supertalent

---------------------------------

Trotz aller Forderungen glaubt Sammer, dass Haaland im kommenden Sommer definitiv wechseln werde. „Wir sollten jedes Spiel mit ihm genießen und Borussia Dortmund sich freuen, die Bundesliga mit solchen Talenten zu bereichern“, meint er mit Blick auf die restliche BVB-Saison.

Wohin wechselt Erling Haaland? Foto: imago images/Sven Simon

+++ Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wie startet der BVB in die neue CL-Saison? +++

Erling Haaland: Top-Klub bereut geplatzten Deal

Ein Top-Klub hätte Erling Haaland schon verpflichten können, doch der Deal platzte. Der Sportdirektor bereut seine damalige Entscheidung. Hier mehr dazu!