Erling Haaland: Watzke verrät seinen Plan mit dem BVB-Star

Immer wieder ist Erling Haaland Teil von Transferspekulationen. Zuletzt warb sogar ein Präsidentschaftskandidat des FC Barcelona mit einer Verpflichtung des BVB-Stars für seine Zwecke.

Geht es aber nach den BVB-Fans und dem Klub, bleibt Erling Haaland noch ganz lange bei Borussia Dortmund. Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte jetzt seinen Plan mit Erling Haaland.

Erling Haaland: Das stellt sich Watzke für den BVB-Star vor

Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona – die Liste möglicher Interessenten ist lang. Erling Haaland ist heißbegehrt. Die Spitzenklubs würden den Norweger lieber heute als morgen verpflichten, doch der BVB sieht das selbstverständlich anders.

„Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben. Ich kann ihm nur den Rat geben, es so zu machen wie Robert Lewandowski“, sagte Watzke dem „kicker“.

Erling Haaland startet beim BVB durch. Foto: imago images/Uwe Kraft

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke glaubt nicht, dass Haaland schon im Sommer auf einen Wechsel drängt. Watzke rät, dass Haaland sich wie Lewandowski die Zeit nehmen solle, um „in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen.“ Ein Jahr reiche dafür nicht.

„Klar ist, wenn Erling uns irgendwann verlassen sollte, dann geht er nur zu einem noch größeren Klub. Und so viele kommen da ja nicht in Betracht. Wenn du zu einem Klub wie - nur um ein Beispiel zu nennen - Real Madrid gehst, musst du schon Weltklasse sein“, so Watzke.

Erling Haaland mit Fabel-Werten beim BVB

Noch hat Erling Haaland aber einen Vertrag bis 2024. Zudem macht er den Eindruck, als fühle er sich in Dortmund sehr wohl. Dort kann er sich in Ruhe weiterentwickeln und ist der absolute Starspieler im Team.

Die Leistungen von Erling Haaland sind beeindruckend. In 33 Spielen erzielte der Norweger bislang 33 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Gegen den VfL Wolfsburg meldet er sich nach einer einmonatigen Verletzungspause zurück. (fs)