Erling Haaland: DIESES Ziel konnte der BVB-Star nicht ganz erreichen – aus einem traurigen Grund

Vor einem Jahr hat Erling Haaland seinen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Seit dem erlebte der Norweger einen kometenhaften Aufstieg und ist beim BVB nicht mehr zu ersetzen.

Bevor Erling Haaland aber sein Debüt für Borussia Dortmund feierte, schrieb der 20-Jährige eine Liste mit Vorsätzen für das Jahr 2020. Fast alle konnte er dabei erfüllen.

Erling Haaland: Konnte der BVB-Star seine Ziele erreichen?

Ein Jahr nach seiner Unterschrift beim BVB, kontrolliert Borussia Dortmund in einem Video, ob er seine Vorsätze auch erfüllt hat.

Vorsatz eins: Deutsch lernen. In dem Clip zeigt der BVB, dass sich das Deutsch von Erling Haaland über das Jahr hinweg stetig verbessert hat. Zwar spricht er die Sprache noch nicht fließend, aber einige Wörter hat er schon gelernt und die Aussprach klingt auch schon sehr gut. Punkt eins kann man also abhaken.

Vorsatz zwei: Mehr Tore schießen. Davon konnte Erling Haaland in diesem Jahr überhaupt nicht genug bekommen. In 32 Spielen für den BVB erzielte er unglaubliche 33 Tore. Erling Haaland ist die Torgarantie in Person. Diesen Vorsatz hat Erling Haaland sogar übertroffen.

BVB-Tormaschine Erling Haaland. Foto: imago images/Uwe Kraft

DAS hätte Haaland gerne öfters erlebt

Vorsatz drei: Die „Gelbe Wand“ genießen. Dieses Ziel konnte der BVB-Star leider nicht ganz erreichen. Immerhin fünf Spiele vor vollem Haus konnte Erling Haaland noch miterleben, inklusive dem furiosen 2:1-Erfolg gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale. Damals schnürrte der Norweger einen Doppelpack.

Seit Anfang März erstrahlt die Südtribüne des BVB wegen der Corona-Pandemie aber nicht mehr in voller Pracht. Immerhin fünf Spiele vor vollem Haus konnte Erling Haaland aber noch miterleben. Auch wenn die Fans und er sicherlich lieber häufiger zusammen gejubelt hätten.

Im Spiel gegen Paris Saint-Germain konnte Haaland noch mit den Fans jubeln. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

----------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Flüchtet dieser BVB-Nationalspieler in die Premier League?

BVB: Transfergerücht um Braaf wird heißer – aber es gibt einen Haken

BVB: Einstiger Fan-Liebling am Boden – bekommt er nochmal die Kurve?

----------------------------

Erling Haaland kann Derbys

Vorsatz vier: Das Derby gewinnen. Diesen Vorsatz hat Erling Haaland gleich zwei Mal erfüllt. In der Rückrunde 2019/20 siegte der BVB mit 4:0, in der Hinrunde 2020/21 gewann Dortmund deutlich mit 3:0. Haaland traf in beiden Spielen.

>>> Erling Haaland: Irrer Vergleich! Sieht der BVB-Star wirklich aus wie DIESER Film-Charakter?

Für das neue Jahr wird sich Haaland sicherlich vornehmen, seinen Weg beim BVB so weiterzugehen und noch mehr Tore zu schießen. Wie er nun verriet, sind Tore ja auch seine „Droge“. (fs)