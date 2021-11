Erling Haaland: Experten mit irrer Rechnung – das kostet der BVB-Star wirklich

Im kommenden Sommer dürfte Erling Haaland zu Europas meistgejagtem Shootingstar werden. Doch trotz Ausstiegsklausel müssen Interessenten tief in die Tasche greifen.

Wer Erling Haaland verpflichten will, muss nicht nur die 75 Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund zahlen. Mehrere internationale Fachmedien rechnen vor: Das Gesamtpaket für den BVB-Stürmer soll über 300 Millionen Euro kosten!

Erling Haaland: So teuer ist der BVB-Star wirklich

Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare und Provisionen – heute will bei einem Wechsel jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Bei Top-Transfers kommen da schon mal beträchtliche Summen zusammen.

Borussia Dortmunds Superstar Erling Haaland steht auf praktisch jedem Wunschzettel. Foto: imago images/Uwe Kraft

So wird Erling Haaland im nächsten Sommer auch mit einer Ausstiegsklausel ein teures Vergnügen. Die wohl festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro ist nur ein Teil des Gesamtpakets.

Fachmedien rechnen vor: Haaland-Verpflichtung kostet weit mehr als 300 Millionen

Entscheidet sich der Norweger für einen Wechsel zu einem der vielen interessierten Spitzenklubs, winkt ihm auch ein Mega-Gehalt. 40 bis 50 Millionen Euro Jahresgehalt können herausspringen, unterschreibt Haaland einen Fünfjahresvertrag. Da sind sich die Experten von „Sky“, der britischen „Sun“ und auch der spanischen „AS“ einig.

Eine utopische Zahl? Keineswegs. Solche Deals hat Star-Berater Mino Raiola schon für seine Klienten. Dafür lässt er sich selbst von den kaufenden Vereinen fürstlich entlohnen.

Star-Berater Mino Raiola reibt sich schon jetzt die Hände. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Raiola berühmt für horrende Provisionen

Für den 25-Millionen-Wechsel von Haaland zum BVB erntete der Italiener schon elf Millionen Euro Provision, an Pogbas Transfer zu Manchester United verdiente er irre 49 Millionen Euro. In der Größenordnung dürfte sich auch der Verdienst für an einem weiteren Transfer von Erling Haaland bewegen. Und dann kriegt auch Erlings Vater Alf-Inge noch ein paar Millionen – all das zahlt der Haaland-Käufer.

Das kostet Erling Haaland bei einem Fünfjahres-Vertrag:

Ablösesumme: 75 Mio. Euro (festgeschrieben)

Gehalt: 40 bis 50 Mio. pro Jahr = 200 bis 250 Mio. Euro

Berater-Provisionen: mindestens 40 Millionen Euro

75 Millionen Ablöse, 200 Millionen Euro Gehalt, rund 50 Millionen Berater – selbst konservativ gerechnet kommen die Fachmedien auf weit über 300 Millionen Euro Gesamtkosten.

Selbst der ein oder andere steinreiche Klub dürfte beim Superstar von Borussia Dortmund ins Grübeln kommen, ob er das Geld auszugeben bereit ist.