Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Erling Haaland: BVB-Fans wegen DIESES Berichts geschockt! Wechselt der Stürmer-Star in den kommenden Tagen zu PSG?

Verlässt Erling Haaland den BVB doch noch in dieser Transferperiode?

Die Fans von Borussia Dortmund hatten sich bereits darauf eingestellt, dass Erling Haaland noch mindestens ein weiteres Jahr für den BVB auf Torejagd gehen wird. Hatte der schwarzgelbe Anhang sich etwas zu früh gefreut?

Erling Haaland vom BVB zu PSG?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten in diesem Sommer stets betont, dass Erling Haaland in dieser Saison für den BVB auflaufen würde. Einzige Ausnahme: Etwas völlig Verrücktes passiert.

Ein solches verrücktes Szenario könnte dem BVB nun bevorstehen. Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ berichtet, hat Paris Saint-Germain das verbesserte Kaufangebot von Real Madrid bezüglich Kylian Mbappé angenommen. Noch an diesem Freitag (27. August) soll der Deal offiziell verkündet werden. Für rund 180 Millionen Euro soll der Franzose zu den „Königlichen“ wechseln.

Wechselt Erling Haaland vom BVB zu PSG? Foto: imago images/Kirchner-Media

Diese Lücke im Sturmzentrum von PSG soll kein geringerer als Erling Haaland schließen. Wie der britische „Telegraph“ berichtet, habe Paris bereits Kontakt zu Haaland-Berater Mino Raiola aufgenommen. Dank der Mega-Einnahmen durch den Mbappé-Verkauf will Paris Saint-Germain dem BVB ein spektakuläres Angebot unterbreiten.

Erling Haaland für den BVB extrem wertvoll

Fakt ist: Im kommenden Sommer könnte Erling Haaland den BVB für die festgeschriebene Ablöse von rund 75 Millionen Euro verlassen. PSG müsste Borussia Dortmund sicher deutlich mehr bieten, um den Stürmer-Star schon jetzt von den Schwarzgelben loszueisen.

Erling Haaland ist schließlich die große Torgarantie von Borussia Dortmund. In 63 Pflichtspielen erzielte der Norweger für den BVB 62 Treffer – eine Wahnsinns-Quote.

Die BVB-Bosse wissen genau: Wenn sie nach Jadon Sancho nun auch noch Haaland ziehen ließen, hätte Borussia Dortmund im Angriff ein gewaltiges Problem. Um dieses Problem in Kauf zu nehmen, müsste der BVB schon eine gigantische Ablöse für Erling Haaland kassieren.

Was an den Berichten wirklich dran ist, werden die kommenden Tage zeigen. Am Dienstag (31. August) um 18 Uhr schließt das Transferfenster. (dhe)