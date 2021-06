Erling Haaland ist zweifellos einer der besten Spieler, die es aktuell im Weltfußball gibt. Allerdings hat der BVB-Stürmer ein Problem, mit dem schon so mancher Weltstar zu kämpfen hatte.

Erling Haaland zittert vor einer Entscheidung in Norwegen. Foto: imago images/Laci Perenyi

Er wurde in Norwegen geboren, einem Land, dessen Nationalmannschaft im Fußball nicht zu den besten der Welt gehört. Statt bei der EM 2021 auf dem Platz dabei zu sein, muss er vor dem TV zuschauen. Die kommende WM will Erling Haaland alledings unbedingt spielen, doch dieser große Traum könnte platzen.

Erling Haaland droht großer Traum zu platzen! Vor dieser Entscheidung zittert der BVB-Star

Erling Haaland und seine Norweger (Platz 42 der Fifa-Weltrangliste) verpassten zuletzt schon die Teilnahme der aktuell laufenden Europameisterschaft.

Große Turniere und Norwegen, das ist generell keine Liebesbeziehung: In der Geschichte der EM konnten sich die Skandinavier lediglich einmal für die Endrunde qualifizieren (2000). Auch bei Weltmeisterschaften sieht die Bilanz nicht wirklich besser aus. Lediglich dreimal qualifizierten sich die Wikinger für das größte Fußballturnier (1938, 1994, 1998).

Für einen Weltstar wie Haaland ist dies alles andere als einfach. Der BVB-Stürmer will unbedingt die kommende WM spielen. „Ich habe große Lust, mit Norwegen bei der WM dabei zu sein“, sagte der Stürmer von Borussia Dortmund.

Foto: Imago Images

Doch die Situation ist kompliziert. Die kommende WM findet 2022 in Katar statt. Sie wurde wegen Verletzungen der Menschenrechte vor Ort vielfach kritisiert. Laut eines Berichts des englischen „Guardians“ seien seit der WM-Vergabe an Katar vor zehn Jahren mindestens 6.500 Gastarbeiter auf Baustellen für das Turnier ums Leben gekommen.

Die Kritik nahm zuletzt immer mehr zu. Ausgelöst auch von der norwegischen Nationalmannschaft. Zu den Klängen der Nationalhymne zogen sich Erling Haaland und Co. während des ersten Qualispiels die roten Trainingsjacken aus. Darunter: Weiße T-Shirts mit der Aufschrift: „Human rights. Off and on the pitch“. „Menschenrechte, auf dem Platz und daneben.“ Die Niederlande, Dänemark und auch Deutschland zogen mit ähnlichen Aktionen nach. Rufe nach WM-Boykotten wurden lauter.

Foto: Imago Images

Nun steht in Norwegen eine Entscheidung bevor, vor der Erling Haaland aus rein sportlicher Sicht sehr zittern dürfte. Sein großer Traum, die WM zu spielen, droht zu platzen. Fünf Monate vor dem letzten Qualifikationsspiel fällt am Sonntag in Oslo die Entscheidung, ob Norwegen das Turnier in Katar boykottiert.

Jeder zweite Norweger wünscht sich einer Umfrage des Senders „NRK“ zufolge, dass Haaland und Co. zu Hause bleiben. 26 Prozent sind gegen einen Boykott. Doch es entscheiden nicht alle Norweger, sondern Deligierte auf einer außerordentlichen Generalversammlung des norwegischen Fußballverbandes NFF.

Alle rund 1750 Fußballklubs im Land sind stimmberechtigt. Allerdings haben sich nur etwas mehr als 420 angemeldet. Stimmen der Topklubs wie jenen aus der erstklassigen „Eliteserien“ zählen doppelt, eine einfache Mehrheit reicht.