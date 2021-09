Erling Haaland: Irres Video! Fans konfus – „Habe so etwas noch nie gesehen!“

Auch während der Länderspielpause sorgt Erling Haaland für großes Staunen.

Erling Haaland beweist einmal mehr, warum er ein absoluter Superstar ist. Foto: imago images/Nordphoto

Der BVB-Star hat jetzt ein irres Video in den sozialen Netzwerken hochgeladen, bei dem Erling Haaland sogar selbst etwas von sich überrascht war.

Erling Haaland: Irres Video! Fans perplex

Man könnte meinen, dass man von dem Stürmer schon alles gesehen hat, aber DIESER Schuss des 21-Jährigen ist einfach nur unfassbar. Im Training der norwegischen Nationalmannschaft zeigte Haaland einmal mehr sein Talent.

+++ Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – im BVB-Shop gibt es jetzt DAS zu kaufen +++

---------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

---------------------------------

Vor dem Strafraum wirft ihm der Trainer den Ball in die Luft und Haaland macht eben das, was er am besten kann. Der Angreifer trifft die Kugel nicht nur spektakulär sondern einfach nur perfekt.

Wie aus der Kanone geschossen, fliegt die Kugel zentral über den Torwart unhaltbar ins Tor. Ein brutaler Strahl, über den sich Haaland wahnsinnig freut. „Boom!“, schreibt er zu dem Video dazu, das mittlerweile bereits 1,7 Millionen Fans geliket haben.

„Haaland, wie machst du das nur?“

Die sind natürlich völlig erstaunt und wollen wissen: „Haaland, wie machst du das nur?“. Andere wiederum sind einfach nur von diesem Schuss überrascht: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen Ball härter getroffen hat.“

Ob der Norweger, hinter dem halb Europa her ist, jemals einen Ball so perfekt im Spiel getroffen hat? In den 14 Länderspielen für die Nationalmannschaft traf er bislang nur neun mal, beim BVB sind es in 64 Pflichtspielen 63 Tore.

--------------------

Mehr News zum Klub von Erling Haaland:

Borussia Dortmund: Abschied bahnt sich an – ist seine Zeit beim BVB bald vorbei?

Borussia Dortmund: Italien-Held liebäugelt mit BVB-Star – „Wird bald eine Stelle frei“

Borussia Dortmund: Sorge um BVB-Star! ER fehlt beim Nationalteam

--------------------

Bei so einer Schusstechnik werden jedoch sicherlich noch viele weitere dazu kommen.

Borussia Dortmund: Nächste Hiobsbotschaft im Anmarsch? Jetzt kehrt auch ER überraschend zurück

Ein Spieler nach dem anderen kehrt beim BVB verletzt aus der Länderspielpause zurück. Auch er ist vorzeitig wieder da. Alle Einzelheiten hier >>>