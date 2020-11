BVB: Haaland-Horror! Quarantäne könnte bittere Konsequenzen haben

Dortmund. Hammer um Erling Haaland!

Erling Haaland, der norwegischen Nationalmannschaft und dem BVB droht eine mittelschwere Katastrophe!

Die kurzfristige Absage des Norwegen-Testspiels gegen Israel am Mittwoch war erst der Anfang. Nun wird es richtig bitter für den BVB-Star Erling Haaland.

BVB-Star Erling Haaland: Reiseverbot und Quarantäne auferlegt

Die norwegischen Gesundheitsbehörden haben der Nationalmannschaft ein striktes Reiseverbot auferlegt. Die anstehenden Partien der WM-Qualifikation in Rumänien (Sonntag, 20.45 Uhr) und Österreich (Mittwoch, 20.45 Uhr) fallen deshalb wohl aus.

A-herrers reise til Norges kamper i Romania og Østerrike er utsatt. https://t.co/Vsok5XDuRr — NorgesFotballforbund (@nff_info) November 14, 2020

Für Erling Haaland und seine Norweger ist das nicht weniger als eine Katastrophe. Beide Partien würden 0:3 gegen Norwegen gewertet – die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar droht in weite Ferne zu rücken.

„Wir verlieren die Chance, uns für die WM zu qualifizieren, falls wir in der ersten Runde scheitern sollten“, stellt der norwegische Fußballverband NFF in einem Schreiben an den Gesundheitsminister klar. „Wir wären das einzige Land der Uefa, das nicht an den Pflichtspielen teilnehmen dürfte.“

Erling Haaland muss offenbar in Quarantäne – und verpasst das kommende BVB-Spiel

Doch es kommt noch dicker: Weil der norwegische Nationalspieler Omar Elabdellaoui am Freitag positiv auf Covid-19 getestet wurde, soll die gesamte Mannschaft nun für zehn Tage in Quarantäne.

Erling Haaland und Marco Reus können wohl erstmal nicht zusammen stürmen. Foto: Jrgen fromme /firo Sportphoto

Damit würde Haaland auch das Heimspiel des BVB gegen Hertha BSC am nächsten Samstag (20.30 Uhr) verpassen.

Der NFF kämpft derzeit um ein kurzfristiges Aufheben der Quarantäne-Bestimmung und des Reiseverbots. Doch die Zeit rennt – und die Chancen stehen schlecht.

Kehl: „Beobachten die Entwicklung besorgt“

„Wir versuchen uns bestmöglich zu schützen und bleiben diszipliniert, um uns vor weiteren Fällen zu bewahren“, sagte Sebastian Kehl den "Ruhr Nachrichten". „Wir nehmen natürlich wahr, dass die Einschläge näher rücken, und beobachten die Entwicklung besorgt.“

Kehl versicherte, dass man die Hygienekonzepte der Nationalmannschaften geprüft habe. „Die Vorkehrungen sind dort überall sehr hoch, niemand agiert fahrlässig“, sagte Kehl, der nun hofft, dass alle Nationalspieler gesund zurückkommen.