Erling Haaland: Rose deutet Pause an – „Erling, das reicht jetzt“

Dortmund. Er scheint einfach nicht müde zu werden. Erling Haaland zeigte sich auch bei der norwegischen Nationalmannschaft in bester Torlaune und erzielte gleich fünf Treffer.

Nun kehrt Erling Haaland zu Borussia Dortmund zurück und dort macht man sich trotz aller Tore Sorgen um das Sturm-Ass. Denn der 21-Jährige bekommt keine Verschnaufpause geschenkt. Möglich, dass BVB-Coach Marco Rose bald die Notbremse ziehen muss.

Erling Haaland im Gespräch mit BVB-Trainer Marco Rose. Foto: dpa

Erling Haaland: Muss der BVB die Notbremse ziehen?

Haaland ist in der bisherigen Saison ein Dauerbrenner. Für den BVB verpasste er bisher keine einzige Minute und auch für den Trainer der norwegischen Nationalmannschaft, Lars Lagerbäck war er während der Länderspielpause unverzichtbar.

In allen drei Spielen stand er von Anfang an auf dem Feld. Lediglich gegen Lettland wurde er kurz vor Schluss ausgewechselt. Haaland selbst zeigt keine Ermüdungserscheinung. Im letzten Spiel gegen Gibraltar traf er selbst in der Nachspielzeit noch zum 5:1.

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Endgültig ging sein Stern aber bei RB Salzburg auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

Mittlerweile ist sein Marktwert auf 130 Millionen Euro angestiegen

Darauf angesprochen, ob er seinem Superstar in Zukunft auch mal eine Pause gönnen müsse, erklärte Rose: „Ich habe dasselbe Thema wie der Nationaltrainer von Norwegen: Erling versuchen zu erklären, dass eine Pause Sinn macht“, meint er in Anspielung darauf, dass sich der Stürmer tierisch aufregen kann, wenn er das Feld früher verlassen soll.

Allerdings, das weiß auch Rose, wird der Zeitpunkt kommen, an dem auch Haaland geschont werden muss. „Wir müssen trotzdem gemeinsam irgendwann auch mal einen Punkt finden, wo wir sagen: ‚Erling, das reicht jetzt. Du bräuchtest vielleicht doch mal ein paar Minuten Pause‘“, so der BVB-Coach.

Rose spricht über Haaland und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen

Man müsse gemeinsam darüber sprechen, erklärt er in der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen Bayer Leverkusen weiter. Am Wochenende wird Haaland aller Voraussicht nach aber wieder in der Startelf stehen.

Ein Schmunzeln kann sich Rose zum Abschluss seiner Antwort nicht verkneifen: „Auf der anderen Seite ist für Erling auch jedes Tor eine Form von Regeneration“, sagt er mit einem spitzbübischen Grinsen im Gesicht. Geht es danach, dürfte Haaland bestens erholt nach Dortmund zurückgekehrt sein. (mh)