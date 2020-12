Erling Haaland: Ärger mit BVB enthüllt! DAS machte den Stürmerstar ziemlich sauer

Dortmund. Erling Haaland hasst es, ausgewechselt zu werden – selbst wenn es nur wenige Minuten vor Abpfiff ist. Für Borussia Dortmund droht das bald zu einem ersten Problem zu werden.

„Trainer, ich bin sauer auf dich“, hatte Erling Haaland BVB-Coach Lucien Favre vor laufender Kamera in den Katakomben des Berliner Olympiastadions zugerufen. Sein Berater stellt nun klar: Das war absolut ernst gemeint.

Erling Haaland: BVB droht Ärger mit seinem Stürmerstar

Gerade hatte der Stürmer die Hertha mit einem Viererpack im Alleingang abgeschossen. Ein rundum gelungener Tag? Nicht für Erling Haaland!

Jetzt ist klar: Seine Sauer-Ansage an Favre war bitterer Ernst. Der 20-Jährige konnte nicht damit leben, nach 85 Minuten ausgewechselt worden zu sein.

Mino Raiola: „Er rief mich an. Er war wütend“

„Er hatte vier Tore geschossen, aber er wollte noch ein fünftes. Direkt nach seiner Auswechslung in der 85. Minute rief er mich an. Er war wütend“, verrät Haaland-Berater Mino Raiola nun gegenüber „Tuttosport“.

Was im Video von Borussia Dortmund wie ein Spaß daherkam, war also bierernst. Wenige Tage später, Favre hatte Erling Haaland nach seinem Doppelpack gegen den FC Brügge erneut in der Schlussphase rausgenommen, hatte der Norweger die Vorwürfe wiederholt.

„Es ist zur Normalität geworden, dass er mich auswechselt. Ich weiß nicht warum“, grummelt Haaland in Richtung seines Trainers. „Vielleicht möchte er, dass ich noch mehr Tore schieße.“ Hier mehr dazu >>

„Er will immer der beste sein, selbst wenn er Dame spielt“, stellt Raiola nun klar. Selbst späte Auswechslungen passen nicht in sein Selbstbild.

Erling Haaland kann nicht damit umgehen, beim BVB ausgewechselt zu werden. Foto: imago images / Poolfoto

Auch Haaland braucht Pausen – doch keiner kann ihn ersetzen

Das könnte für Lucien Favre und Borussia Dortmund schon bald zu einem unlösbaren Problem werden.

Die Muskelverletzung offenbarte gleich zwei Dinge: Der BVB ist abhängig von Erling Haaland – doch auch der Norweger braucht im engen Corona-Terminkalender Pausen, ob er will oder nicht.

Im Januar darf der Shootingstar wieder ran. Doch schon mit der nächsten Auswechslung könnte dem BVB wieder Haaland-Ärger drohen.

BVB-Star Erling Haaland will jede Minute spielen. Foto: imago images/Sven Simon

Erling Haaland wechselt nicht für Geld

Dennoch stellt Mino Raiola klar, dass Erling Haaland sich beim BVB grundsätzlich sehr wohöl fühlt. „Es geht ihm gut, wo er ist“, sagt der Italiener und ergänzt: „Haaland wird, wenn er geht, nicht für Geld gehen, sondern um bei einem der größten Vereine der Welt um internationale Titel zu spielen.“