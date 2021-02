Erling Haaland: Versteckte Botschaft – kritisiert der BVB-Star hier seine Teamkollegen?

Die Krise von Borussia Dortmund hält an. Darunter leidet der ehrgeizige Erling Haaland sehr.

Nach dem Remis gegen die TSG Hoffenheim traf BVB-Star Erling Haaland nun eine Aussage, die viel Raum für Spekulationen lässt.

Erling Haaland: BVB-Star verschickt versteckten Seitenhieb

15 Tore in 16 Bundesliga-Spielen – die Quote von Erling Haaland ist weiterhin beeindruckend. Der Norweger liefert ab, doch die BVB-Siege bleiben trotzdem aus. So richtig freuen kann sich der 20-Jährige deswegen nie.

Wie genervt Erling Haaland von dem erneuten Rückschlag ist, zeigte sich nach dem Remis gegen die TSG Hoffenheim. Der Angreifer stellte sich ziemlich angefressen vor die Kamera und machte eine kurze, aber deutliche Aussage.

Erling Haaland leidet sehr unter der BVB-Krise. Foto: imago/Moritz Mueller

„Wir wollten dieses Spiel gewinnen. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben“, erklärte Haaland und sagte weiter: „Ich hoffe, dass alle so enttäuscht sind wie ich.“

Eine versteckte Kritik an den Kollegen? Der zweite Teil der Aussage von Erling Haaland klingt nach einem Seitenhieb gegen die Mannschaftskammeraden. Er hofft, dass alle enttäuscht seien – eigentlich sollte das selbstverständlich sein.

Hat der BVB ein Mentalitätsproblem?

Erling Haaland ist ein extrem ehrgeiziger Typ, deswegen scheint ihm bei seinen Teamkollegen offenbar der Wille zu fehlen.

