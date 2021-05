Erling Haaland sendet rührende Worte an alle BVB-Fans

41 Tore in 41 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwölf Assists. Erling Haaland war sicher einer der besten und wichtigsten BVB-Spieler in der abgelaufenen Saison.

Als frischgebackener DFB-Pokalsieger geht es für Erling Haaland nun in die Sommerpause. Doch zuvor sendete der Superstürmer rührende Worte an alle BVB-Fans.

Erling Haaland sendet rührende Worte an alle BVB-Fans

An der Europameisterschaft, die in weniger als drei Wochen startet, nimmt der Norweger nicht teil. Sein Heimatland konnte sich nicht qualifizieren.

Der 20-Jährige blickt trotzdem auf eine für ihn sehr erfolgreiche Saison zurück. 27 Tore in der Bundesliga. Die Saison schließt Haaland damit auf Rang drei der Torschützenliste – hinter André Silva (28 Tore) und Robert Lewandowski (41 Tore) – ab. In der Champions League lief es für den bulligen Stürmer sogar noch besser. Dort wird er wohl mit zehn Treffern in acht Spielen die Torjägerkrone gewinnen.

Seit dem vergangenen Wochenende ist die Saison nun für den BVB-Star beendet. Doch er hatte noch eine rührende Nachricht für seine Fans auf Instagram parat.

Dort schreibt der 20-Jährige: „Ich möchte die Möglichkeit nutzen, allen schwarzgelben Fans auf dem Globus zu danken. Diese Saison war für euch! Die großartige gelbe Wand. Wir lieben Euch und wir vermissen Euch!“

---------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

BVB-Coach Edin Terzic verrät: „Das werde ich als Erstes machen“

Borussia Dortmund: Diese Ansage der Konkurrenz geht jetzt nach hinten los! „Ihr habt versagt“

Borussia Dortmund: Konkurrenz lauert! Muss der BVB jetzt handeln?

---------------

In einem weiteren Beitrag schreibt er außerdem: „Diesen Sommer wird hart gearbeitet und vorangetrieben.“ Es scheint, als stecke sich Haaland bereits jetzt neue Ziele für die kommende Saison. Mit dem BVB? Immer wieder wird über einen Abgang des Stürmers spekuliert. Diese rührenden Worte machen Hoffnung, dass Erling Haaland auch im kommenden Jahr wieder für den BVB – dann auch vor der gelben Wand – aufläuft.