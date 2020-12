Erling Haaland: Irrer Vergleich! Sieht der BVB-Star wirklich aus wie DIESER Film-Charakter?

Während der BVB in der Bundesliga um Punkte kämpft, arbeitete Erling Haaland in Katar an seinem Comeback.

Aus seiner Reha hat Erling Haaland jetzt ein Video geschickt und eine ganz bestimmte Film-Musik drunter gelegt. Deswegen ziehen die Fans den Vergleich mit einem Film-Charakter.

Erling Haaland wird mit Rocky-Star verglichen

„Always trying to be better than yesterday“ (übersetzt: „Versuche immer besser zu sein als gestern“), schreibt Erling Haaland bei Instagram und postet dazu ein Video aus seiner Reha in Doha (Katar). Zu sehen ist wie der Norweger auf einem Fußballplatz rauf und runter sprintet.

Um seinen Weg zum Comeback nochmal musikalisch zu untermalen wählt Erling Haaland den Song „Eye of the Tiger“. Das Lied zum Boxerfilm „Rocky“ ist weltbekannt und hat schon das ein oder andere kämpferische Video geschmückt.

Haaland als Ivan Drago?

Doch bei dem Song und den Film denken die Fans nicht an die Hauptfigur Rocky Balboa (gespielt von Sylvester Stallone), sondern an Ivan Drago (gespielt von Dolph Lundgren). „Mehr wie Ivan Drago als wie Rocky Balbo“ oder „Ivan Drago vibes“, schreiben seine Follower in die Kommentare.

Ivan Drago ist ein großer blonder Muskelprotz. Foto: imago images/Mary Evans

Ivan Drago ist der Hauptkonkurrent von Rocky im vierten Teil der Rocky-Reihe. Drago ist 1.98 Meter groß und extrem muskulös. Außerdem hat er blondes Haar. Diese Merkmale lassen die Fans wohl den Vergleich ziehen. Haaland ist ebenfalls blond, groß und extrem gut gebaut.

Die berühmte Szene aus dem Film: Rocky Balbao trifft auf Ivan Drago Foto: imago images/Mary Evans

Dieser Vergleich wird Haaland durchaus gefallen. Allerdings verlor Drago sein finales Match gegen Rocky Balboa in der 15 Runde nach K.O., das sagt dem überaus ehrgeizigen Angreifer nicht gefallen.

Haaland auf dem Weg zum Comeback

Dieses Video zeigt aber auch, dass Erling Haaland wohl bald wieder auf dem Platz stehen könnte. Haaland, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, wirkt fit.

Zudem erklärte er seine Reha in Doha nun für beendet. Dort hatte er im Aspetar-Zentrum an seinem Comeback gearbeitet. Von dort hieß es nun auf Instagram: „Erling Haaland hat sein Reha-Programm erfolgreich beendet.“