Erling Haaland: Verrücktes Gerücht aus England! Manchester soll dieses astronomische Gehalt bieten

Verliert Borussia Dortmund Erling Haaland nach dieser Saison? Kaum ist das Winter-Transferfenster geschlossen, ranken sich die Gerüchte um mögliche Sommer-Wechsel.

In den Fokus rückt dabei auch Erling Haaland. Der Stürmer gehört zu den begehrtesten Spielern des Planeten. Manchester City will ihn unbedingt und soll bereit sein, eine enorme Stange Geld an den Norweger zu bezahlen.

Erling Haaland als Ersatz für Agüero?

Jahrelang war Sergio Agüero im Sturm von Manchester City gesetzt. Die Klublegende war aus der Startelf nicht wegzudenken. Allerdings ist der 32-Jährige immer öfter von Verletzungen geplagt, spielt dadurch unter Pep Guardiola nur noch eine untergeordnete Rolle.

Wie lange bleibt Haaland noch beim BVB? Foto: imago images/Kirchner-Media

In England geht man davon aus, dass Agüero im Sommer in seine Heimat Argentinien zurückkehren wird. Und da kommt BVB-Stürmer Haaland ins Spiel. Die „Citizens“ würden ihn gerne als Agüero-Ersatz verpflichten.

----------------

Haalands unfassbare BVB-Quote:

Kam 2019 von RB Salzburg nach Dortmund

Schoss gleich bei seinem Debüt einen Dreierpack – nach Einwechslung

Trifft für den BVB durchschnittlich alle 80 Minuten

In der aktuellen Bundesliga-Saison steht er bei 14 Treffern in 14 Spielen

Dazu kommen sieben weitere Treffer im Pokal und der Champions League

---------------

Vielfach wurde bereits über eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Dortmunders spekuliert. Diese soll dem Vernehmen nach allerdings erst 2022 greifen. Dennoch will City allem Anschein nach bereits in wenigen Monaten Nägel mit Köpfen machen.

Bekommt Haaland bald ein Mega-Gehalt?

Wie der „Daily Mirror“ berichtet, sollen die „Skyblues“ bereit sein, Dortmund eine Ablöse von umgerechnet 115 Millionen Euro zu überweisen. 2022 bekäme der BVB wegen der Klausel deutlich weniger Geld.

Doch damit nicht genug. Um die Konkurrenz auszustechen und Haaland von Manchester City, für die auch schon sein Vater Alf Inge auflief, zu überzeugen, soll der Scheich-Klub bereit sein, dem 20-Jährigen ein Gehalt von 24 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen!

--------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Endlich! Für IHN soll es beim BVB bald wieder bergauf gehen

Borussia Dortmund: Wird ER der nächste BVB-Star? Ein Detail macht große Hoffnung

Borussia Dortmund muss hadern: HIER ist die Bundesliga traurige Ausnahme

-------------

Damit würde der Angreifer schlagartig zu einem der bestbezahltesten Fußballer der Welt aufsteigen. Allerdings müsste er sich im Nordwesten Englands mit dem Brasilianer Gabriel Jesus um Einsatzzeit streiten.

Weitere Top-Team an Haaland interessiert

Dass Manchester schon jetzt an einer möglichen Verpflichtung arbeiten soll, kommt nicht von ungefähr. Reihenweise stehen Top-Teams wie Real Madrid, Barcelona oder Chelsea London bei Haaland Schlange.

+++ Jadon Sancho: Geht der BVB jetzt diesen drastischen Schritt? +++

Ob Borussia Dortmund bei der Sache mitspielt, wird sich allerdings erst noch zeigen. Die Verantwortlichen sollen alles daransetzen, dass ihr Wunderstürmer noch mindestens ein Jahr das schwarzgelbe Trikot trägt. (mh)