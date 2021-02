Erling Haaland: Vor Sevilla stellt der BVB-Star DIESE Forderung an seine Teamkollegen

Der Frust bei Erling Haaland saß nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim tief, doch damit kann sich der BVB-Goalgetter nicht lange beschäftigen.

Schon am Mittwoch steht die nächste Aufgabe für die Schwarzgelben. Vor dem wichtigen Hinspiel in Sevilla hat Erling Haaland eine klare Botschaft an seine Mitspieler.

Erling Haaland spricht vor dem Duell in Sevilla Klartext. Foto: imago images/Poolfoto

Erling Haaland: Vorbereitung ist das A und O

Haaland ist nicht gerade für ausführliche Interviews oder Stellungnahmen bekannt. Doch nach dem 2:2 am Wochenende rumorte es im Norweger. Sichtlich enttäuscht zeigte er sich, nachdem der BVB wieder einmal wertvolle Punkte liegen gelassen hatte.

Die Dortmund-Stars nach dem Remis gegen Hoffenheim. Foto: imago images/Poolfoto

„Ich bin sehr enttäuscht“, sagte er. „Ich hoffe, dass alle so enttäuscht sind wie ich.“ Ein deutlicher Fingerzeig an seine Teamkollegen. Die Dortmunder stehen vor einer wichtigen Woche. Erst das Champions-League-Hinspiel in Sevilla, dann das Derby gegen Schalke 04.

Damit sich die Enttäuschung bei Haaland nicht wiederholt, hat der Norweger vor der Partie in Andalusien eine klare Forderung an seine Kameraden. „Wir müssen noch etwas besser werden“, macht Haaland gegenüber „BVB-TV“ deutlich.

Es sei nötig, in Spanien abzuliefern. Dazu müsse man „einen klaren Kopf bewahren und positiv auf das kommende Spiel blicken“, so der 20-Jährige. Als besonders wichtig sieht Haaland die Vorbereitung auf das Sevilla-Spiel an.

Diese Gegner warten auf Haaland und den BVB in den kommenden Wochen:

17. Februar: FC Sevilla (A)

20. Februar: FC Schalke 04 (A)

27. Februar: Arminia Bielefeld (H)

2. März: Borussia Mönchengladbach (A)

6. März: Bayern München (A)

„Wir müssen zusammen mit den Trainern einen guten Plan schmieden“, erklärt er weiter, und: „Wir dürfen keine Angst haben, es ist die Champions League.“

Verhindert der BVB einen Rückstand?

Dabei helfen würde es den Dortmundern sicherlich, ausnahmsweise nicht in Rückstand zu geraten. Das war in den letzten sechs Ligaspielen stets der Fall. Eine Tatsache, die jüngst auch schon Thomas Delaney kritisiert hatte.

„Es geht zu schnell, dass wir in einem Rückschlag direkt eine Katastrophe sehen“, hatte der Däne schon nach der Niederlage gegen Freiburg zu Protokoll gegeben. (mh)