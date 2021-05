Erling Haaland: „Ganz schön frech“ – BVB-Star kriegt Ansage von Teamkollegen

Erling Haaland war am Wochenende mal wieder der Mann des Spiels bei Borussia Dortmund. Mit seinem Doppelpack sorgt er dafür, dass der BVB ganz nah an die Top-4 heranrückt.

Besonders sein zweiter Treffer und der anschließende Jubel bleiben im Gedächtnis. Dafür bekommt Erling Haaland sogar noch eine Ansage von Teamkollege Jadon Sancho.

Erling Haaland und sein frecher Jubel

Es war der Moment, in der Dortmund das Spitzenspiel gegen Wolfsburg entschieden. Einen VfL-Fehlpass fing Mahmoud Dahoud am eigenen Strafraum ab, schickte Haaland aus der eigenen Hälfte los und der Norweger entwischte mit seiner Schnelligkeit Freund und Feind und schloss zum 2:0 ab.

Haaland dreht nach seinem zweiten Treffer jubelnd ab. Foto: imago images/Revierfoto

Im Jubelrausch drehte Haaland ab und lief in Richtung Seitenlinie. Dort ging der BVB-Star aufs Knie, kniff ein Auge zu und zeigte mit seinem Finger wissend in die Kameras der anwesenden Fotografen. Ein Fingerzeig, dass es die Borussia doch noch in die Champions League schafft?

So sieht die Tabelle aus:

…

3. VfL Wolfsburg, 57 Punkte, +22 Tore

4. Eintracht Frankfurt, 56 Punkte, +15 Tore

5. Borussia Dortmund, 55 Punkte, +24 Tore

…

Von seinem Teamkollegen Sancho musste er sich dafür nach Abpfiff etwas anhören. „Das ist ganz schön frech“, erklärte der Engländer lachend gegenüber „BVB-TV“, meint aber auch, dass die Fotos „echt gut geworden“ sein.

Der Torschütze selbst freute sich ebenso und erklärt seinen Jubel: „Ich habe Alex gesehen, er saß letztlich in der perfekten Position. Und dann war es ein guter Jubel.“ Bei Alex handelt es sich um einen der BVB-Fotografen.

Haaland zeigt stolz seine Jubelpose

Auch bei Manuel Akanji sorgte die Aktion für Schmunzeln. Der Schweizer hatte dies während des Spiels gar nicht mitbekommen. „Ich habe das nicht gesehen. Er war so weit vorne, ich musste ihm noch 80 Meter hinterlaufen, bis ich bei ihm war“, erklärte der Innenverteidiger mit einem Grinsen.

Haaland selbst gefiel sein Jubel wohl so sehr, dass er diesen anschließend über seine Sozialen Kanäle teilte. (mh)