Erling Haaland: Bekommt der BVB-Star im Winter Konkurrenz? Zorc spricht Machtwort

Trotz der akuten Probleme im Angriff wird Borussia Dortmund im Winter keinen Back-Up für Erling Haaland verpflichten. Das hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag nochmal deutlich gemacht.

Aus Sicht der sportlichen Führung braucht Borussia Dortmund keinen Back-Up-Stürmer. Dafür gibt es drei Gründe.

Erling Haaland: Aus diesen drei Gründen holt der BVB keinen Back-Up-Stürmer

Erling Haaland fehlt Borussia Dortmund seit Anfang des Monats und wird wohl auch erst nach Weihnachten wieder eingreifen können. Der Norweger arbeitet aktuell in Dubai an seinem Comeback.

Der Ausfall des Angreifers zeigt deutlich, dass dem BVB ohne Haaland die Durchschlagskraft im Sturm fehlt. Seit der Haaland-Verletzung tat sich Borussia Dortmund im Toreschießen deutlich schwerer. Nur einmal erzielte der BVB mehr als einen Treffer.

Borussia Dortmund verlässt sich auf Haaland und Moukoko. Foto: imago images/Kirchner-Media

Dennoch will Sportdirektor Zorc im Winter nicht handeln, sondern verlässt sich auf den aktuellen Kader. Dafür führt der 58-Jährige drei Gründe an.

1. „Wir alle kennen Erling, der jede Minute auf dem Platz stehen möchte. Es tut uns auch gut, wenn er sehr viel spielt“, sagt Zorc. Der BVB will die Ausnahmestellung des Angreifers stärken, macht sich damit allerdings auch ein wenig abhängig.

2. „Wir wollen Youssoufa schon auch aufbauen und ihm nicht jemanden vor die Nase stellen. Wir hoffen schon, dass er in den kommenden Wochen und Monaten seine Einsatzzeiten beim BVB bekommt", so Zorc. Im Training habe Moukoko schon gezeigt, dass er bereit sein kann.

3. Borussia Dortmund würden in diesen schwierigen Zeiten die finanziellen Mittel fehlen, um einen Angreifer zu holen, der den BVB neben Erling Haaland wirklich verstärken könne.

BVB-Fans müssen sich von DIESEM Traum verabschieden

Borussia Dortmund setzt also auf sein junges Angreifer-Duo Haaland/Moukoko. Mit diesen Mittelstürmern will der BVB durch die Saison gehen. Das zeigt zum einen, welchen Stellenwert Haaland bei Borussia Dortmund hat und zum anderen, wie viel Vertrauen der BVB bereits in den 16-jährigen Moukoko steckt.

Memphis Depay, den sich viele BVB-Fans bereits im Sommer gewünscht hätten, wird also nicht zu Borussia Dortmund wechseln – zu mindestens nicht im Winter. (fs)