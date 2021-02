Erling Haaland: BVB-Legende spricht über den Norweger – und hat eine deutliche Empfehlung für ihn

Erling Haaland ist aktuell der unumstrittene Starspieler im Team von Borussia Dortmund. Mit seinen Leistungen hat er sich bei diversen Vereinen auf die Wunschliste gespielt.

Gerüchte, dass Erling Haaland Borussia Dortmund im Sommer bereits wieder verlassen könnte, häufen sich. Nun meldet sich eine BVB-Legende zu Wort und spricht eine deutliche Empfehlung für den Norweger aus.

Erling Haaland bekommt Tipps von einer BVB-Legende. Foto: imago/Uwe Kraft/Kirchner-Media

Erling Haaland: Amoroso spricht über die Zukunft des BVB-Stürmers

Mit einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro wurde Marcio Amoroso einst zum teuersten Einkauf der BVB-Vereinsgeschichte und blieb es lange Zeit auch. In seinen drei Jahren erlebte der brasilianische Stürmer einiges, schoss die Schwarzgelben zur Meisterschaft und verließ den Klub nach einem Streit mit den damaligen Verantwortlichen.

Amoroso trägt auch heute noch gelegentlich das BVB-Trikot. Foto: imago/Kirchner-Media

Dennoch wurde er in seiner kurzen Zeit im Ruhrgebiet zu einem Fanliebling und kickt noch heute in der Legendenmannschaft des BVB. Auch deshalb verfolgt er noch ganz genau, was sich in Dortmund abspielt.

Als ehemaliger Stürmer hat es ihm dabei natürlich Erling Haaland angetan. Dem 20-Jährigen sagt Amoroso eine große Zukunft voraus. „Er ist ein toller Spieler und physisch stark. Sein Torabschluss ist sehr gut und schnell. Er hat noch viel Potenzial zur Entwicklung“, schwärmt er gegenüber „T-Online“.

Haaland könne einer der besten Stürmer der Welt werden. Um seine Entwicklung weiter voran zu bringen, sei Dortmund der ideale Ort. „Für ihn wäre es besser, in Dortmund zu bleiben. Hier kann er sich in Ruhe weiterentwickeln. Ein Wechsel käme zu früh“, ist sich Amoroso sicher.

Amoroso sieht Parallelen zwischen Haaland und Lewandowski

Dabei drängt sich vor allem der Vergleich mit Bayern-Star Robert Lewandowski auf. Auch der Pole kickte jahrelang beim BVB, ehe er in München zum besten Spieler des Planeten aufstieg. „Das kann auch Erling Haaland schaffen“, erklärt Amoroso bei „T-Online“.

Zuletzt hatte es vor allem Gerüchte um ein mögliches Interesse von Manchester City und Chelsea London gegeben. Die beiden englischen Top-Klubs sollen bereit sein, notfalls eine dreistellige Millionen-Summe schon in diesem Sommer auf den Tisch zulegen.

Für 2022 soll Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem BVB-Vertrag besitzen. Ob Dortmund ihn bis dahin halten kann, wird sich zeigen. (mh)