Erling Haaland: Entscheidung für Real Madrid gefallen? BVB-Star soll irre Forderung stellen

Um Erling Haaland für sich zu gewinnen, ist den meisten Spitzenklubs fast jedes Mittel recht. Doch auch hier gibt es Grenzen.

Und die scheint Erling Haaland bei Real Madrid aktuell ausloten zu wollen. Laut eines Berichts fordert der BVB-Star dafür den Platz eines anderen Super-Stürmers.

Erling Haaland soll SEINEN Platz fordern

Die Saison ist noch nicht mal zur Hälfte gelaufen und schon zermartern sich die Top-Vereine ihren Kopf, wie sie Haaland für sich gewinnen können. Damit Real Madrid das Rennen gewinnt, müsste wohl zuvor ein anderer Spieler seinen Platz räumen. Wie „diariogol“ berichtet, fordere der 21-Jährige den Kopf eines absoluten Leistungsträgers.

Hat sich Erling Haaland für Real Madrid entschieden? Dabei soll er eine irre Forderung gestellt haben. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Ausgerechnet Karim Benzema soll dem Bericht zufolge für Haaland im Sturmzentrum Platz machen. Auf eine direkte Konkurrenz habe der Ausnahmekicker keine Lust. Laut „diariogol“ sei es dem BVB-Star sogar so ernst, dass er einen Transfer zu den Königlichen komplett ausschließe, wenn sie nicht auf seine irre Forderung eingingen.

---------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

---------------------------------

Dass der Norweger durchaus in der Position ist, ein bisschen zu pokern, bewies er erst am Wochenende wieder.

Hat sich Erling Haaland schon entschieden? Foto: imago images/Christian Schroedter

Blitz-Tor nach Comeback

Nach seiner vierwöchigen Pause kehrte Haaland doch früher zurück als gedacht. Bei seinem Comeback stellte er auch gleich den nächsten Rekord auf. Nach nur 8 Minuten und vier Ballkontakten traf er zum 50. Mal in 50 Bundesligaspielen für den BVB. Nie schaffte es ein Spieler diese Marke schneller zu knacken.

---------------------------------

Noch mehr News rund um Erling Haaland:

Borussia Dortmund: „Nächster Skandal“ – BVB-Fans können es nicht fassen

Borussia Dortmund: „Der Reparateur“ – ER sorgte für Haalands Wunderheilung

Erling Haaland: Kann er zu IHM nein sagen? Top-Klub zaubert Ass aus dem Ärmel

---------------------------------

Ob er es wohl schafft im Hammer-Duell mit dem FC Bayern München am Wochenende nochmal nachzulegen und so seinen Marktwert weiter in die Höhe treibt?

Erling Haaland soll nur zur Real Madrid wechseln wenn ein anderer Spieler seinen Platz räumt. Foto: imago images/Nordphoto

Borussia Dortmund: Scouts bei Spiel entdeckt – ausgerechnet ER sorgt für große Augen

Scouts von Borussia Dortmund sind an den Wochenenden ständig auf den Fußballplätzen dieser Welt unterwegs. Jetzt wurden sie offenbar in Belgien gesichtet. Ausgerechnet ein Ex-BVB-Star sorgte für große Augen. >>> Hier mehr dazu.

BVB-Youngster schon wieder verletzt

Kurz nach seinem Comeback muss Youssoufa Moukoko wieder pausieren. Hier mehr dazu!

Es ist die nächste bittere Rückschlag für das BVB-Juwel, zuvor war er schon im Oktober wegen einer Muskelverletzung aus der Nationalmannschaft abgereist und ausgefallen, anschließend plagte ihn eine Entzündung am Auge. Hier die Infos >>